В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев раскритиковал предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой.
Он отметил, что в данной ситуации необходимо найти другие варианты.
"Если человек малоимущий, он вообще ипотеку взять не сможет, по любой ставке", - заявил Терентьев телеканалу RT.
Парламентарий отметил, что более эффективным решением может стать социальное или так называемое арендное жилье.
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов. Согласно плану Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.
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