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В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
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РИА Новости

В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

11:21 16.12.2019 (обновлено: 12:23 16.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев раскритиковал предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой.
Он отметил, что в данной ситуации необходимо найти другие варианты.
"Если человек малоимущий, он вообще ипотеку взять не сможет, по любой ставке", - заявил Терентьев телеканалу RT.
Парламентарий отметил, что более эффективным решением может стать социальное или так называемое арендное жилье.
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов. Согласно плану Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.
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НедвижимостьДмитрий ЮрковМихаил ТерентьевГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Расселить Госдуму по ипотеке и оставить каждому депутату 2 прожиточных минимума (который они для людей насчитали)...
16 декабря, 11:49
ДДмитрий
17721001
Предлагаю, для начала подселить жителей аварийных домов к депутатам Госдумы. Думаю после этого дело быстрее пойдёт.
16 декабря, 11:41
Евгений Гужов
17120001
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