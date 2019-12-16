В Краснодарском крае арестовали членов банды автомобильных мошенников

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции Краснодарского края задержали группу "автоподставщиков", все они арестованы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативниками ГУМВД России по Краснодарскому краю установлено, что 10 местных жителей могут быть причастны к инсценировке 23 дорожно-транспортных происшествия", - сказала Волк.
По ее словам, злоумышленники приобретали автомобили немецких производителей и оформляли их на подставных лиц. В качестве "виновников" ДТП они использовали подержанные отечественные автомобили своих знакомых, которым платили по 5 тысяч рублей за лжеаварию. Причиненный страховой компании ущерб превысил 10 миллионов рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд арестовал фигурантов дела.
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