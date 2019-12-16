В Краснодарском крае арестовали членов банды автомобильных мошенников

"Оперативниками ГУМВД России по Краснодарскому краю установлено, что 10 местных жителей могут быть причастны к инсценировке 23 дорожно-транспортных происшествия", - сказала Волк.

По ее словам, злоумышленники приобретали автомобили немецких производителей и оформляли их на подставных лиц. В качестве "виновников" ДТП они использовали подержанные отечественные автомобили своих знакомых, которым платили по 5 тысяч рублей за лжеаварию. Причиненный страховой компании ущерб превысил 10 миллионов рублей.