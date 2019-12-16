Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T12:17+0300
https://ria.ru/20191216/1562431344.html
В Краснодарском крае арестовали членов банды автомобильных мошенников
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/42/1562434200_8:0:3649:2048_1036x0_80_0_0_0b5c67f6136f428817b4ee6d7c4efffa.jpg
РИА Новости

В Краснодарском крае арестовали членов банды автомобильных мошенников

11:19 16.12.2019 (обновлено: 12:17 16.12.2019)
1409
© Фото : МВД РоссииЗадержание подозреваемого мошенничестве в сфере автострахования
Задержание подозреваемого мошенничестве в сфере автострахования
© Фото : МВД России
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции Краснодарского края задержали группу "автоподставщиков", все они арестованы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативниками ГУМВД России по Краснодарскому краю установлено, что 10 местных жителей могут быть причастны к инсценировке 23 дорожно-транспортных происшествия", - сказала Волк.
По ее словам, злоумышленники приобретали автомобили немецких производителей и оформляли их на подставных лиц. В качестве "виновников" ДТП они использовали подержанные отечественные автомобили своих знакомых, которым платили по 5 тысяч рублей за лжеаварию. Причиненный страховой компании ущерб превысил 10 миллионов рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд арестовал фигурантов дела.
Деньги
9 декабря, 16:05
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
1220001
Обсудить 1
Ирина ВолкМВД РФКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
Зона парковки в терминале D аэропорта Шереметьево
"Аэрофлот" уточнил причину экстренной посадки самолета в Шереметьево
Автомобиль Следственного комитета РФ
Нижегородца арестовали после попытки зарезать родителей и дочь
Прокуратура
В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Чебоксарах студентку, напавшую на педагога, арестовали на два месяца
Девушка с микрофоном
В краснодарском караоке-клубе объяснили, почему не пустили инвалида
Дизель-электрическая подлодка Петропавловск-Камчатский
В НАТО заявили о небывалой активности российских подлодок
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
СК завершил расследование дела против Шестуна
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
МВД проверит данные о задержании пьяным за рулем полицейского в Югре
На месте ДТП в Свердловской области. 16 декабря 2019
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
Статуя Фемиды в суде
В Чувашии будут судить членов группы, сбывавшей наркотики
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
Лента новостейМолния