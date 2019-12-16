Нижегородца арестовали после попытки зарезать родителей и дочь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся зарезать троих членов своей семьи – пожилых родителей и свою 10-летнюю дочь, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК по Нижегородской области.
По версии следствия, в ночь на 13 декабря в квартире дома в деревне Большие Поляны Воскресенского района 36-летний мужчина беспричинно нанес ножевые ранения своей 10-летней дочери, а затем - 60-летней матери и 59-летнему отцу, после чего скрылся с места преступления. Пострадавших доставили в районную больницу. Состояние девочки и ее бабушки медики оценивают как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего). Утром 13 декабря подозреваемый был задержан в Нижнем Новгороде.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. В ходе расследования уголовного дела с целью установления вменяемости гражданина будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.