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Китай выразил протест США из-за выдворения дипломатов
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РИА Новости

Китай выразил протест США из-за выдворения дипломатов

11:14 16.12.2019 (обновлено: 12:41 16.12.2019)
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© AP Photo / Vincent ThianФлаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине
Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине
© AP Photo / Vincent Thian
ПЕКИН, 16 дек — РИА Новости. Пекин выразил протест и сделал представление Вашингтону после выдворения китайских дипломатов, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что США тайно выслали двух дипломатов, которые в конце сентября этого года пытались попасть на военную базу близ Норфолка в штате Виргиния. Издание отметило, что последнее выдворение было более 30 лет назад, в 1987 году.
"Соответствующие обвинения американской стороны абсолютно ложные. <...> Мы призываем США исправить ошибку, аннулировать решение, обеспечить защиту законных прав и интересов китайских дипломатов, предусмотренных Венской конвенцией о дипломатических сношениях", — прокомментировал Гэн Шуан на брифинге.
По сведениям NY Times, через несколько недель после инцидента, а именно 16 октября, Госдеп потребовал от сотрудников китайских дипмиссий уведомлять о любых связях и контактах с местными властями.
Дипломатический скандал разразился на фоне относительного потепления отношений между Вашингтоном и Пекином, которые в конце прошлой недели пришли к соглашению, призванному положить конец торговой войне между двумя странами.
Вашингтон
13 декабря, 23:46
США пригрозили Китаю пошлинами в случае нарушения условий сделки
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Гэн ШуанМИД КНРКитайСШАВ мире
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