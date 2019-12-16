Додон посетит Россию 19-20 декабря

КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его рабочий визит в Москву состоится 19-20 декабря, он планирует встретиться с вице-премьером Дмитрием Козаком и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Ранее Додон сообщил, что во время визита рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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"Мой рабочий визит в Россию планируется 19-20 декабря... Я также встречусь с Козаком, состоится и встреча с патриархом Кириллом", - сказал Додон на брифинге в понедельник.
Президент напомнил, что планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите Содружества Независимых Государств.