Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T11:12+0300
https://ria.ru/20191216/1562431061.html
Додон посетит Россию 19-20 декабря
https://cdn25.img.ria.ru/images/156085/98/1560859849_0:0:3018:1699_1036x0_80_0_0_a919e98f9cea5794696a10d66a1312a5.jpg
РИА Новости

Додон посетит Россию 19-20 декабря

11:11 16.12.2019 (обновлено: 11:12 16.12.2019)
315
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его рабочий визит в Москву состоится 19-20 декабря, он планирует встретиться с вице-премьером Дмитрием Козаком и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Ранее Додон сообщил, что во время визита рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Молдавии Ион Кику во время встречи
20 ноября, 22:43
Премьер Молдавии заявил о восстановлении диалога с Россией
"Мой рабочий визит в Россию планируется 19-20 декабря... Я также встречусь с Козаком, состоится и встреча с патриархом Кириллом", - сказал Додон на брифинге в понедельник.
Президент напомнил, что планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите Содружества Независимых Государств.
301002
Обсудить 0
Игорь ДодонАлексей МиллерГазпромПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)СНГВладимир ПутинДмитрий КозакМолдавияРоссияВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Гонконге
Премьер Китая призвал правительство Гонконга прекратить хаос
Самолет авиакомпании Mahan Air
Иран считает санкции США против авиакомпании Mahan Air незаконными
Здание правительства РФ
Правительство одобрило подписание соглашения с Катаром об отмене виз
Президент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ливана отменил консультации по назначению премьер-министра
Дизель-электрическая подлодка Петропавловск-Камчатский
В НАТО заявили о небывалой активности российских подлодок
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
Эксперт оценил возможные последствия закрытия баз США в Турции
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Сирия ведет переговоры о включении в концепцию "Один пояс — один путь"
Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине
Китай выразил протест США из-за выдворения дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
На вооружение ЛНР поступила разработанная в Донецке станция РЭБ
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Киев готов предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
Американские и китайские флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине
МИД Китая пока не подтвердил возможность подписания сделки с США
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
В бундестаге потребовали разъяснить ситуацию с русским языком
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Здание министерства иностранных дел в Киеве
"Минские соглашения" нуждаются в адаптации, заявил глава МИД Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
Лента новостейМолния