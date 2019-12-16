Додон посетит Россию 19-20 декабря

Ранее Додон сообщил, что во время визита рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Мой рабочий визит в Россию планируется 19-20 декабря... Я также встречусь с Козаком, состоится и встреча с патриархом Кириллом", - сказал Додон на брифинге в понедельник.