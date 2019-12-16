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2019-12-16T14:54+0300
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Синоптики предупредили о рекордно теплой погоде в Москве
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РИА Новости

Синоптики предупредили о рекордно теплой погоде в Москве

11:07 16.12.2019 (обновлено: 14:54 16.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. К середине недели в Москве ожидается потепление до плюс пяти градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Температура воздуха 18-19 числа будет близка к рекордно высокой (за 140 лет), <...> рекорды у нас для этих чисел — пять с небольшим градусов. По характеру погоды это больше соответствует либо концу октября, либо самым первым числам ноября. <...> Ожидаются осадки — преимущественно в виде дождя, потому что температура будет положительной и в ночные, и в дневные часы", — сказала Позднякова.

По словам синоптика, во вторник и среду ожидается дождь, а в четверг возможен сильный ветер: поэтому, хотя температура воздуха будет плюсовой, на улице станет холоднее.
Такая погода продержится вплоть до конца недели, когда осадки прекратятся, а столбики термометров опустятся до нуля градусов, добавила собеседница агентства.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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