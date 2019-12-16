Синоптики предупредили о рекордно теплой погоде в Москве

"Температура воздуха 18-19 числа будет близка к рекордно высокой (за 140 лет), <...> рекорды у нас для этих чисел — пять с небольшим градусов. По характеру погоды это больше соответствует либо концу октября, либо самым первым числам ноября. <...> Ожидаются осадки — преимущественно в виде дождя, потому что температура будет положительной и в ночные, и в дневные часы", — сказала Позднякова.