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В Чувашии будут судить членов группы, сбывавшей наркотики
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РИА Новости

В Чувашии будут судить членов группы, сбывавшей наркотики

11:05 16.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Девять участников сообщества, обвиняемые в сбыте наркотиков в разных регионах России, предстанут перед судом в Чувашии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По версии следствия, сбыт синтетических наркотиков велся в ряде регионов России на территории более 10 городов. Участники работали через один интернет-магазин. Роли между ними были четко распределены, среди них были курьеры, сбытчики, фасовщики и "склады", обязанностями которых являлось хранение крупных партий наркотиков. Расчеты за реализованные наркотики и иные финансовые операции они осуществляли безналично. Девять человек были задержаны летом 2018 года, они были заключены под стражу.
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"Следственной частью следственного управления МВД по Чувашской Республике окончено расследование уголовного дела в отношении девяти жителей Тульской, Московской, Нижегородской областей и Чувашии, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков в составе преступного сообщества. В настоящее время уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении ведомства.
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ЧувашияРоссияПроисшествия
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