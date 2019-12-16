В Чувашии будут судить членов группы, сбывавшей наркотики

По версии следствия, сбыт синтетических наркотиков велся в ряде регионов России на территории более 10 городов. Участники работали через один интернет-магазин. Роли между ними были четко распределены, среди них были курьеры, сбытчики, фасовщики и "склады", обязанностями которых являлось хранение крупных партий наркотиков. Расчеты за реализованные наркотики и иные финансовые операции они осуществляли безналично. Девять человек были задержаны летом 2018 года, они были заключены под стражу.