Иран считает санкции США против авиакомпании Mahan Air незаконными

"Ожидаем, что дружественные нам страны не станут следовать незаконным, односторонним и безосновательным санкциям США", - сказал он в ходе брифинга, добавив, что своими санкциями США оказывают давление и на другие страны.

США на прошлой неделе расширили санкции по Ирану и добавили в список авиакомпанию Mahan Air, а также десятки ее самолетов. Кроме того, США добавили одного иранского гражданина, пять компаний из Ирана, КНР и ОАЭ, а также два судна в список санкций по Ирану. Собственность внесенных в список компаний в юрисдикции США будет заблокирована, а американским гражданам будет запрещено иметь с ними дело.