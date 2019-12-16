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Власти Приморья запустили опрос о выходном 31 декабря
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РИА Новости

Власти Приморья запустили опрос о выходном 31 декабря

10:58 16.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Власти Приморья запустили опрос о том, делать ли 31 декабря выходным днем, высказать свое мнение жители могут на официальной странице администрации края в Instagram.
Власти региона предложили на выбор три варианта: сделать 31 декабря выходным, сделать 28 декабря рабочим и отдыхать 30 и 31 декабря, а третий вариант предназначен для тех, кому "всё равно". Голосование продлится до 22 декабря.
"Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что принимая решение, он прежде всего будет ориентироваться на мнение жителей края", - говорится в сообщении.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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Госдума РФМаксим ТопилинОлег КожемякоПриморский крайОбщество
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