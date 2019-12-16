Запуск лабораторного модуля "Наука" к МКС могут перенести на 2021 год

"Также нами обсуждается создание орбитального модуля. Вы знаете наши задельные работы, мы планируем МЛМ отправить на Байконур уже в начале 2020 года, начать электрические испытания, проверить приборы, как они работают, обеспечить пуск или в конце 2020 года или в начале 2021 уже к МКС", - сказал он на пресс-конференции.