Запуск лабораторного модуля "Наука" к МКС могут перенести на 2021 год

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 16 дек - РИА Новости. Запуск к Международной космической станции Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" могут перенести с 2020 на 2021 год, заявил журналистам в понедельник глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Согласно последним планам, пуск должен был состояться в 2020 году.
"Также нами обсуждается создание орбитального модуля. Вы знаете наши задельные работы, мы планируем МЛМ отправить на Байконур уже в начале 2020 года, начать электрические испытания, проверить приборы, как они работают, обеспечить пуск или в конце 2020 года или в начале 2021 уже к МКС", - сказал он на пресс-конференции.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в августе Рогозин сообщал, что Россия приступила к непосредственной подготовке модуля к полету.
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, ежегодно откладывая его запуск.
В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что баки будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. После этого модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.