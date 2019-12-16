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ВСУ четыре раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ четыре раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

10:53 16.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
​​ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве ДНР в СЦКК 15 декабря заявляли о шести нарушениях режима прекращения огня за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики три мины калибром 82 миллиметра. Также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы четырех населенных пунктов.
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