ВСУ четыре раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

В представительстве ДНР в СЦКК 15 декабря заявляли о шести нарушениях режима прекращения огня за сутки.

В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе

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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики три мины калибром 82 миллиметра. Также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы четырех населенных пунктов.