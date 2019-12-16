ВСУ четыре раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве ДНР в СЦКК 15 декабря заявляли о шести нарушениях режима прекращения огня за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики три мины калибром 82 миллиметра. Также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы четырех населенных пунктов.