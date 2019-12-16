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Демонстранты блокировали университет в иракской провинции Бабиль
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РИА Новости

Демонстранты блокировали университет в иракской провинции Бабиль

10:52 16.12.2019
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© REUTERS / Alaa al-MarjaniПротестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
© REUTERS / Alaa al-Marjani
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Демонстранты утром в понедельник блокировали здание университета в провинции Бабиль в центральной части Ирака, передает местное новостное агентство Shafaq со ссылкой на собственного корреспондента.
По данным агентства, протестующие перекрыли ворота университета и не позволяют студентам и сотрудникам входить в здание.
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Агентство добавляет, что демонстранты призвали к проведению забастовки в университете в поддержку продолжающихся в стране протестов.
Телеканал Sky News Arabia отмечает, что речь идет о Вавилонском университете неподалеку от города Эль-Хилла.
В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.
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Адель Абдель МахдиИракВ мире
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