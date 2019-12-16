Демонстранты блокировали университет в иракской провинции Бабиль

По данным агентства, протестующие перекрыли ворота университета и не позволяют студентам и сотрудникам входить в здание.

Агентство добавляет, что демонстранты призвали к проведению забастовки в университете в поддержку продолжающихся в стране протестов.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.