В Ингушетии около 19 тысяч человек остаются без электричества

Ранее сообщалось, что в 02.18 мск в понедельник действием ТЗНП отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Плиево-Вознесеновская-2" с отпайкой на ПС 110 кВ "Ачалуки" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Северного Кавказа") с неуспешными АПВ и РПВ. Были обесточены: ПС 110 кВ-2 ("Ачалуки", "Вознесеновская-2"); первая система шин 110 кВ на ПС 110 кВ "Старая". Без электроснабжения остались около 66,8 тысячи потребителей Малгобекского района. В 02.37 мск было подано напряжение на первую систему шин 110 кВ и части потребителей, после чего без электроснабжения оставались около 47,8 тысячи человек.