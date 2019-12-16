МИД Китая пока не подтвердил возможность подписания сделки с США

ПЕКИН, 16 дек – РИА Новости. Китай пока не подтверждает заявление американской стороны о том, что подписание первой части торгового соглашения состоится уже в следующем месяце, вся информация будет обнародована своевременно, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В минувшую пятницу Китай и США объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить 15 декабря. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года.
"В настоящий момент Китаю и США предстоит завершить обязательные юридические процедуры и перевод (документов – ред.), после этого мы примем решение о точном месте и дате для официального подписания соглашения", - заявил дипломат на просьбу подтвердить, действительно ли стороны будут готовы подписать соглашение в январе следующего года.
Он добавил, что рабочие группы двух стран продолжают консультации, соответствующая информация будет обнародована своевременно.