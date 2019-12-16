МИД Китая пока не подтвердил возможность подписания сделки с США

"В настоящий момент Китаю и США предстоит завершить обязательные юридические процедуры и перевод (документов – ред.), после этого мы примем решение о точном месте и дате для официального подписания соглашения", - заявил дипломат на просьбу подтвердить, действительно ли стороны будут готовы подписать соглашение в январе следующего года.