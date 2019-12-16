Кубанская прокуратура выяснит, почему инвалида не пустили в караоке

КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию СМИ о том, что инвалида и его друзей не пустили в краснодарский караоке-клуб, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
"Прокуратура Западного административного округа Краснодара организует проверку информации (СМИ – ред.)", - сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Инвалиду-колясочнику Евгению Садыму не дали отпраздновать день рождения в краснодарском караоке-клубе, рассказала радиостанции "Говорит Москва" подруга мужчины Юлия Надеина. По ее словам, друг никогда не был в караоке, поэтому приятели решили устроить ему сюрприз. Сообщалось, что компания опоздала на 30 минут, и вначале администраторы предложили им подождать до полуночи, а затем и вовсе отказались пускать внутрь. При этом в заведении были свободные места, уверяет Юлия. Молодые люди уехали домой, однако в полвторого им перезвонили и сказали, что столик освободился. По словам девушки, это произошло уже после того, как история попала в соцсети.
Администрация клуба в своем Instagram сообщила, что провела внутреннее расследование и объяснила, что компания опоздала на полтора часа, а к этому времени бронь уже была снята, и все столы в заведении были заняты. Появившиеся публикации она назвала "дезинформацией, вызвавшей общественный резонанс", сопроводив свой пост описанием хронологии событий, а также скриншотами переписки и кадров с камер видеонаблюдения.
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