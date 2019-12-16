Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T10:49+0300
https://ria.ru/20191216/1562429789.html
Кубанская прокуратура выяснит, почему инвалида не пустили в караоке
https://cdn22.img.ria.ru/images/155638/68/1556386806_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_c9896da2a5a21f1c407bc0f146441131.jpg
РИА Новости

Кубанская прокуратура выяснит, почему инвалида не пустили в караоке

10:49 16.12.2019
188
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска в коридоре
Инвалидная коляска в коридоре
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Инвалидная коляска в коридоре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию СМИ о том, что инвалида и его друзей не пустили в краснодарский караоке-клуб, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
"Прокуратура Западного административного округа Краснодара организует проверку информации (СМИ – ред.)", - сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Инвалиду-колясочнику Евгению Садыму не дали отпраздновать день рождения в краснодарском караоке-клубе, рассказала радиостанции "Говорит Москва" подруга мужчины Юлия Надеина. По ее словам, друг никогда не был в караоке, поэтому приятели решили устроить ему сюрприз. Сообщалось, что компания опоздала на 30 минут, и вначале администраторы предложили им подождать до полуночи, а затем и вовсе отказались пускать внутрь. При этом в заведении были свободные места, уверяет Юлия. Молодые люди уехали домой, однако в полвторого им перезвонили и сказали, что столик освободился. По словам девушки, это произошло уже после того, как история попала в соцсети.
Администрация клуба в своем Instagram сообщила, что провела внутреннее расследование и объяснила, что компания опоздала на полтора часа, а к этому времени бронь уже была снята, и все столы в заведении были заняты. Появившиеся публикации она назвала "дезинформацией, вызвавшей общественный резонанс", сопроводив свой пост описанием хронологии событий, а также скриншотами переписки и кадров с камер видеонаблюдения.
Гипс. Архивное фото
16 мая 2018, 08:46
В Кургане подростка-инвалида не пустили в самолет из-за гипса на ногах
000011
Обсудить 0
КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Девушка с микрофоном
В краснодарском караоке-клубе объяснили, почему не пустили инвалида
Краснодар
Инвалид опроверг заявление клуба караоке в Краснодаре об опоздании
Автомобиль Следственного комитета РФ
Нижегородца арестовали после попытки зарезать родителей и дочь
Полиция
В Петербурге подросток устроил ДТП
Листы с денежными купюрами
Forbes включил создателя Dating.com в список богатейших россиян
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Чебоксарах студентку, напавшую на педагога, арестовали на два месяца
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Адвокат рассказал о попытках историка Соколова покончить с собой
Фемида
Суд оштрафовал главу "Мемориала" на сто тысяч рублей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
МВД проверит данные о задержании пьяным за рулем полицейского в Югре
Прокуратура
В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой
Статуя Фемиды
Суд в Югре продлил арест двум подозреваемым в связях с ИГ*
Британская модель Тамара Экклстоун позирует на европейской премьеру фильма Замороженные 2
Из частного дома в Лондоне украли украшения на 50 миллионов фунтов
Задержание подозреваемого мошенничестве в сфере автострахования
В Краснодарском крае арестовали членов банды автомобильных мошенников
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
СК завершил расследование дела против Шестуна
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
Путин поздравил президента Казахстана с Днем независимости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
Лента новостейМолния