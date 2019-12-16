Ольга Бузова приняла неожиданное решение на шоу "План Б"

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выгнала последних двух претендентов Валерия Поповича и Романа Гриценко, которые боролись за ее сердце на реалити-шоу "План Б", которое выходит на телеканале ТНТ.
"Я не хотела давать ложные надежды! Я знаю по себе, как это больно. Я не хотела обманывать ни себя, ни участников, ни всех тех, кто за нами наблюдал, переживал и волновался", — объяснила Бузова в инстаграме.
Ее неожиданное решение поддержали пользователи в социальной сети.
"Вот и правильно, Олечка", — написал @dmitriyagatov.
"Молодец, по-другому жить и не надо", — прокомментировала @olgamaximovna01.
"У вас все еще впереди. Все правильно сделали", — поддержала @abramkova.
На проекте Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов помогали друг другу найти пару.
Теперь, когда телезвезда осталась без женихов, она продолжит давать советы своему соведущему, который оставил в шоу Елизавету Аниховскую и Маргариту Гаврилову.