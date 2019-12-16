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2019-12-16T12:15+0300
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Ольга Бузова приняла неожиданное решение на шоу "План Б"
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РИА Новости

Ольга Бузова приняла неожиданное решение на шоу "План Б"

12:15 16.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выгнала последних двух претендентов Валерия Поповича и Романа Гриценко, которые боролись за ее сердце на реалити-шоу "План Б", которое выходит на телеканале ТНТ.

"Я не хотела давать ложные надежды! Я знаю по себе, как это больно. Я не хотела обманывать ни себя, ни участников, ни всех тех, кто за нами наблюдал, переживал и волновался", — объяснила Бузова в инстаграме.

Ее неожиданное решение поддержали пользователи в социальной сети.
"Вот и правильно, Олечка", — написал @dmitriyagatov.
"Молодец, по-другому жить и не надо", — прокомментировала @olgamaximovna01.
"У вас все еще впереди. Все правильно сделали", — поддержала @abramkova.
На проекте Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов помогали друг другу найти пару.
Теперь, когда телезвезда осталась без женихов, она продолжит давать советы своему соведущему, который оставил в шоу Елизавету Аниховскую и Маргариту Гаврилову.
Телеведущая, певица Ольга Бузова
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КультураТимур БатрутдиновНовости культурыШоу-бизнесОльга Бузова
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