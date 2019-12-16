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Полиция Индии блокировала университет в Лакхнау, сообщил очевидец
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РИА Новости

Полиция Индии блокировала университет в Лакхнау, сообщил очевидец

10:43 16.12.2019
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© AP Photo / Manish SwarupСотрудники правоохранительных органов Индии в Дели
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели
© AP Photo / Manish Swarup
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 дек - РИА Новости. Несколько десятков сотрудников полиции блокировали ворота университетского комплекса в Лакхнау, столице самого густонаселенного штата Индии Уттар-Прадеш, не позволяя учащимся и преподавателям выйти в город для проведения массовой акции протеста, сообщил РИА Новости по телефону представитель администрации этого высшего учебного заведения.
"Толпа из нескольких тысяч человек собралась у ворот университетского комплекса, однако несколько десятков полисменов блокировали им выход в город. В ответ студенты начали перекидывать через ограду камни и кирпичи, многие из них настроены агрессивно. К месту стягиваются дополнительные подразделения полиции", - рассказал очевидец происходящего.
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Студенты и преподаватели планировали устроить массовое шествие против принятия новой версии закона о гражданстве, которая вступила в силу с конца минувшей недели. Ранее протесты против этих поправок прошли в северо-восточном штате Ассам, где в результате массовых беспорядков и столкновений с полицией погибли не менее трех человек.
В ночь на понедельник в Нью-Дели и других городах Индии также прошли акции протеста, часть из которых обернулась беспорядками, актами вандализма и стычками с правоохранителями. Согласно последним данным, в них пострадали около 60 человек, включая полицейских. Вслед за этим о готовности провести в понедельник новые демонстрации заявили студенческие организации в Мумбаи, Пуне и других индийских городах.
Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения. Протесты в различных частях Индии на этой почве продолжаются с середины предыдущей недели.
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