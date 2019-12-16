Глава МИД Украины не исключил возобновления ж/д сообщения с Донбассом

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", - сказал Пристайко в интервью агентству УНИАН в ответ на вопрос о том, возможно ли, чтобы в Донбассе открыли железнодорожный контрольно-пропускной пункт для пассажирского сообщения.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".