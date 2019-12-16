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Глава МИД Украины не исключил возобновления ж/д сообщения с Донбассом
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РИА Новости

Глава МИД Украины не исключил возобновления ж/д сообщения с Донбассом

10:43 16.12.2019
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© Fotolia / Vladimir LivertsЖелезная дорога
Железная дорога
© Fotolia / Vladimir Liverts
Железная дорога. Архивное фото
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса в рамках открытия новых контрольно-пропускных пунктов.
"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", - сказал Пристайко в интервью агентству УНИАН в ответ на вопрос о том, возможно ли, чтобы в Донбассе открыли железнодорожный контрольно-пропускной пункт для пассажирского сообщения.
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Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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Вадим ПристайкоМИД УкраиныУкраинаВ мире
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