МВД проверит данные о задержании пьяным за рулем полицейского в Югре

"По видео, размещенному на хостинге YouTube, начальником УМВД России по ХМАО-Югре назначена служебная проверка. В случае подтверждения информации сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, полицейский понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сообщил РИА Новости представитель УМВД.