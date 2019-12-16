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2019-12-16T10:43+0300
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МВД проверит данные о задержании пьяным за рулем полицейского в Югре
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РИА Новости

МВД проверит данные о задержании пьяным за рулем полицейского в Югре

10:43 16.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 дек - РИА Новости. Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит проверку после публикации в сети видеозаписи, на которой полицейские в Сургуте задерживают нетрезвого водителя, якобы представившегося им руководителем местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
Видеозапись задержания мужчины опубликована местным информагентством "К-Информ". На кадрах видно, что сотрудникам полиции приходится применить силу, чтобы надеть наручники на водителя, который отказывается выполнить их требования. Ряд сургутских СМИ вскоре уточнил, что задержанный находился пьяным за рулем, он представился правоохранителям начальником городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
Как подчеркнули в окружном управлении МВД, для всесторонней проверки и выяснения обстоятельств произошедшего в Сургут направлена комиссия, в которую вошли руководители аппарата ведомства.

"По видео, размещенному на хостинге YouTube, начальником УМВД России по ХМАО-Югре назначена служебная проверка. В случае подтверждения информации сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, полицейский понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сообщил РИА Новости представитель УМВД.

Собеседник агентства добавил, что меры строгой дисциплинарной ответственности ждут также непосредственных руководителей сотрудника полиции.
Телеведущая Елена Малышева
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310011
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Ханты-Мансийский автономный округМВД РФСургутХанты-МансийскПроисшествия
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