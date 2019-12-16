Турция направила на Северный Кипр ударный беспилотник, сообщили СМИ

Сообщается, что беспилотник вылетел с базы военно-морских сил Даламан на юго-западе Турции и после пятичасового перелета приземлится в аэропорту Гечиткале на Северном Кипре.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их возобновлении. На неформальной трехсторонней встрече лидеров двух общин и генсека ООН 25 ноября в Берлине было решено стремиться их возобновить.