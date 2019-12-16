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2019-12-16T10:41+0300
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Турция направила на Северный Кипр ударный беспилотник, сообщили СМИ
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РИА Новости

Турция направила на Северный Кипр ударный беспилотник, сообщили СМИ

10:40 16.12.2019 (обновлено: 10:41 16.12.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Первый ударный беспилотник Bayraktar ВС Турции прибыл на место постоянного базирования на Северный Кипр, передает в понедельник агентство Anadolu.
Сообщается, что беспилотник вылетел с базы военно-морских сил Даламан на юго-западе Турции и после пятичасового перелета приземлится в аэропорту Гечиткале на Северном Кипре.

Первый турецкий ударный БПЛА вылетел на север Кипра

По информации агентства, власти Северного Кипра в пятницу по требованию Анкары приняли решение открыть аэропорт Гечиткале для операций с участием беспилотников.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их возобновлении. На неформальной трехсторонней встрече лидеров двух общин и генсека ООН 25 ноября в Берлине было решено стремиться их возобновить.
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