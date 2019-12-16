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2019-12-16T12:29+0300
https://ria.ru/20191216/1562429339.html
В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой
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РИА Новости

В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой

10:38 16.12.2019 (обновлено: 12:29 16.12.2019)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 дек — РИА Новости. В Омске мать восьмилетнего мальчика и ее сожитель, обвиняемые в истязании ребенка, частично признали вину в суде, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"Они не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору", — уточнил собеседник агентства.
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По данным следствия, 27-летняя жительница Омска вместе с сожителем, 35-летним программистом Сергеем Казаковым, с апреля по май "в воспитательных целях" ставила своего сына коленками на гречку. Наказание применялось к мальчику за любую провинность — например, если он позднее возвращался домой из школы или с прогулки. На крупе ребенок мог простоять от 30 минут до девяти часов. Причем инициатором такого вида наказания был Казаков, но мать была в курсе и не вмешивалась в ситуацию.
В мае мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, а тот сообщил в полицию. Ребенка отправили на лечение в стационар, так как гречка "вросла" в его колени.
Казаков арестован, девушка находится под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы. Суд начал допрашивать свидетелей.
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