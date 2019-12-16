В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой

НОВОСИБИРСК, 16 дек — РИА Новости. В Омске мать восьмилетнего мальчика и ее сожитель, обвиняемые в истязании ребенка, частично признали вину в суде, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. В Омске мать восьмилетнего мальчика и ее сожитель, обвиняемые в истязании ребенка, частично признали вину в суде, сообщилив региональной прокуратуре.

"Они не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору", — уточнил собеседник агентства.

По данным следствия, 27-летняя жительница Омска вместе с сожителем, 35-летним программистом Сергеем Казаковым, с апреля по май "в воспитательных целях" ставила своего сына коленками на гречку. Наказание применялось к мальчику за любую провинность — например, если он позднее возвращался домой из школы или с прогулки. На крупе ребенок мог простоять от 30 минут до девяти часов. Причем инициатором такого вида наказания был Казаков, но мать была в курсе и не вмешивалась в ситуацию.

В мае мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, а тот сообщил в полицию. Ребенка отправили на лечение в стационар, так как гречка "вросла" в его колени.