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Альфа-Банк снизил процентную ставку по кредиту наличными
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Альфа-Банк снизил процентную ставку по кредиту наличными

15:44 16.12.2019
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© Фото : предоставлено АО "Альфа-Банк"АО "Альфа-Банк"
АО Альфа-Банк
© Фото : предоставлено АО "Альфа-Банк"
Новый Год и Рождество уже не за горами. Самое время начать к ним готовиться: покупать подарки, украшать елку, покупать шампанское, задуматься о выборе блюд на праздничный стол. Стоит заранее подумать о досуге на новогодних каникулах, купить билеты в театр, на каток или на детскую елку. Если решили отправиться в путешествие — пора выбирать маршрут и бронировать отель. Какими бы ни были планы, главным атрибутом самого доброго праздника в году станут хорошие подарки родным и близким. В общем, предстоят одномоментные значительные траты, к которым, как правило, мы редко бываем готовы на "все сто".
Один из вариантов решения задачи — взять кредит в банке. Кстати, сегодня это можно сделать с меньшими потерями для бюджета.
Например, с 26 ноября АО "Альфа-Банк" существенно снизил проценты по кредитам наличными, чтобы каждый смог увидеть под ёлкой только самые желанные подарки. Теперь минимальная ставка составляет 8,8% годовых в рублях*, на весь срок кредита (ранее ставка была 9,9%). Быстро оформить кредит возможно на сайте Альфа-Банка или в любом отделении. А для клиентов банка получить одобрение по кредиту до 5 миллионов рублей можно всего за две минуты, оформив заявку через мобильное приложение Альфа-Мобайл. Срок кредитования составляет до 5 лет.
Альфа-Банк входит в ТОП-5 российских банков по портфелю кредитов наличными. По данным аналитического агентства Frank RG (отчёт за октябрь 2019), доля рынка по портфелю банка по итогам сентября 2019 года достигла 5,08%.
*Самая низкая ставка за все время формирования процентных ставок по кредиту наличными в АО "Альфа-Банк" (по результатам исследования Frank RG). Ставка от 8,8% до 24,49% годовых, определяется индивидуально и действительна на весь срок кредита. Неустойка за просрочку платежа — 0.1% за каждый день просрочки. Кредитный лимит — от 50 000 до 5 000 000 руб., срок от 1 до 5 лет. Подробнее об условиях кредитования — на сайте банка.
АО "Альфа-Банк", генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015
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Альфа-банк
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