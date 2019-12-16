Альфа-Банк снизил процентную ставку по кредиту наличными

Новый Год и Рождество уже не за горами. Самое время начать к ним готовиться: покупать подарки, украшать елку, покупать шампанское, задуматься о выборе блюд на праздничный стол. Стоит заранее подумать о досуге на новогодних каникулах, купить билеты в театр, на каток или на детскую елку. Если решили отправиться в путешествие — пора выбирать маршрут и бронировать отель. Какими бы ни были планы, главным атрибутом самого доброго праздника в году станут хорошие подарки родным и близким. В общем, предстоят одномоментные значительные траты, к которым, как правило, мы редко бываем готовы на "все сто".