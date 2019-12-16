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Главу МВД ПНС Ливии ранили при нападении на его кортеж в Мисрате
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РИА Новости

Главу МВД ПНС Ливии ранили при нападении на его кортеж в Мисрате

10:35 16.12.2019
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага пострадал в результате нападения на его кортеж в городе Мисрата на северо-западе страны, сообщается в заявлении пресс-центра оперативного штаба операции "Аль-Карама" Ливийской национальной армии (ЛНА).
"Фатхи Башага пострадал в результате обстрела его кортежа при попытке покушения на него в городе Мисрата", - говорится в заявлении, опубликованном на странице пресс-центра в Facebook.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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