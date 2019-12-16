Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Отмечается, что с 2022 года мусор также будет вывозиться на четыре мусоросжигательных завода в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске. Комплексы планирует построить дочерняя компания "Ростеха" "РТ-Инвест".