Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Согласно документу, мусор из столицы планируется вывозить в Калужскую (около 15 миллионов тонн за десять лет) и Владимирскую области (около миллиона тонн в год).
Остальной мусор будет отправляться на комплексы переработки отходов в Московской области.
Отмечается, что с 2022 года мусор также будет вывозиться на четыре мусоросжигательных завода в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске. Комплексы планирует построить дочерняя компания "Ростеха" "РТ-Инвест".
Всего за десять лет в Московскую область планируется вывезти около 34 миллионов тонн мусора.