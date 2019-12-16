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Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
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РИА Новости

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

10:27 16.12.2019 (обновлено: 15:16 16.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Согласно документу, мусор из столицы планируется вывозить в Калужскую (около 15 миллионов тонн за десять лет) и Владимирскую области (около миллиона тонн в год).
Остальной мусор будет отправляться на комплексы переработки отходов в Московской области.
Отмечается, что с 2022 года мусор также будет вывозиться на четыре мусоросжигательных завода в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске. Комплексы планирует построить дочерняя компания "Ростеха" "РТ-Инвест".
Всего за десять лет в Московскую область планируется вывезти около 34 миллионов тонн мусора.
Раздельный сбор мусора в Москве
12 декабря, 16:08Москва Сегодня: мегаполис для жизни
От контейнера до завода: как в Москве сортируют мусор
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Правительство г. МосквыМоскваМосковская областьВладимирская областьКалужская областьЭкономика
Популярные комментарии
Не нужен нам мусор московский. Пусть сами его жрут
16 декабря, 10:51
ddinalt60
13520243
Сам живу в Москве всю свою жизнь.Честно говоря, я считаю такую программу вывоза мусора скотством. Может нашего мэра пора отправить на одну из свалок.
16 декабря, 11:00
Дмитрий Фирсанов
13810004
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