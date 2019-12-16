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Выбор РИА Новости: главные события 2019 года в российских регионах
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РИА Новости

Выбор РИА Новости: главные события 2019 года в российских регионах

10:17 16.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУрны на выборах
Урны на выборах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Урны на выборах. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Жителям российских регионов уходящий 2019 год запомнится рядом крупных ЧП и трагедий, таких, как взрыв газа в Магнитогорске, наводнение в Иркутской области, аварии на военных объектах. Но в истории этого года также останутся переход российских регионов на цифровое вещание, выборы губернаторов в 16 регионах или спасение белух и косаток из "китовой тюрьмы". О главных событиях 2019 года в регионах России – в обзоре РИА Новости.

Взрыв газа в Магнитогорске

В ночь на 31 декабря прошлого года в Магнитогорске Челябинской области обрушился подъезд жилого дома с 3 по 10 этажи, всего в нем проживали более ста человек. Разбор завалов осложнялся 30-градусным морозом и угрозами нового обрушения. За несколько дней из-под обломков были извлечены тела 39 жильцов.
Настоящим новогодним чудом называли спасатели историю 10-месячного Вани Фокина, который в момент обрушения лежал в своей кроватке и сутки провел под завалами. Медикам удалось спасти жизнь ребенка.
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
12 декабря, 04:44
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Южноуральцы восприняли произошедшее как личную трагедию – жильцам пострадавшего дома несли продукты и одежду, предлагали собственное жилье для размещения, перечисляли деньги в фонд помощи. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа, однако окончательные выводы еще не озвучены.
Президент России, который в первые часы после трагедии прилетел в Магнитогорск, заявил о том, что дом необходимо расселить, однако по результатам государственной экспертизы его признали безопасным для проживания. С 1 апреля жители вернулись в свои квартиры. Жильцы двух обрушившихся подъездов переехали в новое жилье.
После драмы в Магнитогорске многие начали обсуждать необходимость оборудования жилых домов датчиками газа, появились и мнения о том, что нужно уходить от использования бытового газа в домах. В мае экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку, врио губернатора стал Алексей Текслер, который в сентябре выиграл выборы в регионе.
Ваня Фокин, спасенный из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома, с матерью Ольгой после выписки из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
10 декабря, 19:49
"Играет и подвижен". Медики о Ване Фокине, спасенном в Магнитогорске

Наводнение в Иркутской области

Уходящий год стал периодом испытаний на прочность для Иркутской области. В течение двух летних месяцев – июля и августа – западные территории региона залили дожди, в то время как на севере, где бушевали пожары, при температуре плюс 35 градусов не выпало ни капли.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводка, из-за проливных дождей из берегов вышли пять крупных рек. Стихия затронула 9 муниципальных образований. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От наводнения пострадали 45 тысяч человек. Погибли 26 жителей. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун.
Ситуация в пострадавшем от наводнения Тулуне
11 декабря, 09:11
Иркутский губернатор назвал прошедшее лето испытанием на прочность
Жители подтопленного Тулуна до последнего не верили, что паводок обернется трагедией, и не покидали свои дома, поскольку о наводнении здесь знают не понаслышке. Когда внезапно вода поднялась выше критической отметки, многие оказались в водной ловушке, спасателями приходилось буквально на руках выносить людей из затопленных домов, на лодках доставлять пострадавших на сушу. Посильную помощь оказывали добровольцы.
Стихия практически стерла с лица земли целые деревни и поселки. Очевидцы рассказывали о том, что жители затопленных населенных пунктов забирались на крыши домов, пытаясь спастись от паводка. Наводнение разрушило мосты и дороги, затопило школы, больницы и детские сады, без малого 7 тысяч домов были признаны непригодными для жилья.
Власти подсчитали, что для восстановления всей инфраструктуры потребуется несколько лет и десятки миллиардов рублей. При этом президент Владимир Путин в начале сентября раскритиковал то, в какие сроки оказывается помощь пострадавшим. В начале декабря губернатор Иркутской области Сергей Левченко был отправлен в отставку, врио главы региона был назначен Игорь Кобзев.
Информационный стенд о строительстве домов в Тулуне для жителей, пострадавших от наводнения.
Вчера, 16:14
Мэр Тулуна отчитался о предоставлении жилья пострадавшим от паводка

Китовая тюрьма

Осенью 2018 года в бухте Средняя в Приморье экологи обнаружили 11 косаток - все они оказались детенышами - и 90 белух. Из-за тесных вольеров и ужасных условий содержания центр передержки назвали "китовой тюрьмой". Ситуация стала резонансной после того, как в Greenpeace заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, и о том, что за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.
Когда встал вопрос о том, что делать с животными, долгое время содержащимися в неволе, зоозащитники высказали опасение, что белухи и косатки просто погибнут, поскольку у детенышей белух нет навыков выживания в естественной среде, а в районе бухты Средняя для млекопитающих нет необходимой кормовой базы.
Моржи
13 декабря, 11:57
Экологи просят проверить законность продажи моржат из "китовой тюрьмы"
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Специалисты посчитали правильным выпускать белух в Охотском море, а косаток – в районе Шантарских островов. Операция по выпуску "заключенных" из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.
Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Ну а компании, отлавливавшие морских млекопитающих, по решению суда, выплатили порядка 65 миллионов рублей штрафов.
В декабре стало известно о том, что в "китовой тюрьме" содержатся в неволе детеныши моржей. Специалисты Росприроднадзора выяснили, что две компании-отловщика косаток в 2018 году выловили 6 детенышей моржей и продали их компании ООО "Акватория", которая запросила разрешение на вывоз животных в Китай. Законность содержания моржей проверяет Росприроднадзор.
Косатки
21 ноября, 18:41
Ученые выступили против включения косаток в Красную книгу

Акции против строительства храма в Екатеринбурге

В середине мая Екатеринбург охватила волна протестов. Споры о том, что должно быть на городской набережной — храм или сквер, — в Екатеринбурге велись давно. Собор должен был стать подарком горожанам к 300-летию столицы Урала, который планировалось возвести на историческом месте. Но как только любимый многими горожанами парк с фонтаном оказался окружен забором, вспыхнул конфликт. Ситуация в городе накалилась.
Острая фаза противостояния между противниками и сторонниками строительства храма заняла почти целую рабочую неделю. Несколько дней и ночей подряд сотни людей собирались у сквера с намерением отстоять эту территорию. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Позже суд приговорил некоторых участников протестов к штрафам и обязательным работам.
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
14 октября, 11:35
Эксперт: проведение опроса в Екатеринбурге – победа гражданского общества
В ситуацию вмешался президент страны Владимир Путин, который предложил провести опрос жителей по поводу места для строительства храма. Возможные площадки выбирали всем городом, при этом, в конце концов, спорная территория была из него исключена.
Почти 100 тысяч человек 13 октября приняли участие в опросе о месте строительства храма. В итоге большинство почти в 58% голосов получила площадка в центре Екатеринбурга на месте бывшего приборостроительного завода, которую поддерживала екатеринбургская епархия.
Сотрудники охраны на огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
19 ноября, 10:25
В Екатеринбурге депутаты изменили статус сквера, где хотели построить храм

Массовая драк в Чемодановке

Вечером 13 июня между коренными жителями села Чемодановка и представителями цыганской общины, которые живут в этих местах с середины 1950-х годов, возник конфликт на бытовой почве, который перерос в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице. Кто именно стал зачинщиком драки – доподлинно неизвестно, каждая из сторон винит другую.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
Мужчина работает за ноутбуком
29 ноября, 16:43
Роскомнадзор определил рекордсмена в СМИ по распространению фейков
Следователи возбудили уголовное дело о массовой драке. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные оказались из цыганской общины села.
Сразу после драки буквально за одну ночь все цыгане – несколько сотен - добровольно покинули Чемодановку и соседнее село Лопатки, где оставили порядка 130 домов. По данным местных властей, к середине августа, когда ситуация успокоилась, все зарегистрированные цыгане - около 300 человек - вернулись в свои дома.
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
22 октября, 08:00
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее

Выборы губернаторов

Весной 2019 года началась плановая ротация губернаторов. В первый месяц весны стало известно сразу о нескольких отставках глав регионов - Челябинской области и Республики Алтай. Следом за ними посты покинули глава Калмыкии, Мурманской и Оренбургской областей. В июне прошение об отставке подали глава Ингушетии и Астраханской области, в июле в отставку ушел губернатор Севастополя.
Шестнадцать регионов России в этом году получили новых руководителей. Выборы прошли в единый день голосования 8 сентября в Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Челябинской, Волгоградской, Мурманской, Оренбургской, Вологодской, Курской областях, а также в Забайкальском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Алтай, Калмыкия и городе Санкт-Петербурге.
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
23 ноября, 18:13
"Терзайте их, трясите". О чем Путин и Медведев просили единороссов
Наименее активными оказались жители Санкт-Петербурга, на участки для голосования пришли 30% избирателей, а вот в Башкортостане явка превысила 70%. При этом во всех регионах обошлось без второго тура. Во всех регионах победу одержали врио губернаторов или действующие главы.
Наиболее уверенными оказались позиции врио губернатора Забайкалья Александра Осипова – его поддержали 89,61% избирателей, и Калмыкии - Бату Хасикова - 82,57%, наименьшую поддержку среди глав регионов получили врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин, набравший 58,82% голосов, и Сахалинской области Валерий Лимаренко, за него проголосовали 56,15%.
Как отметили в ЦИК, выборы прошли достаточно спокойно и с небольшим количеством нарушений, хотя на некоторых участках результаты все же пришлось аннулировать.
В декабре 2019 стало известно еще о двух отставках губернаторов – Иркутской области Сергея Левченко и Еврейского автономного округа Александр Левинталя.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
9 октября, 20:43
Путин оценил работу ЦИК по разрешению спорных ситуаций на выборах

Цифровое вещание

Уходящий год в России войдет в историю как год исторического перехода с аналогового на цифровое вещание. Строительство сети цифрового эфирного телевизионного вещания стало беспрецедентным по масштабу инфраструктурным проектом.
Отключение аналогового сигнала в регионах происходило поэтапно, жители разных регионов России постепенно учились жить в эру цифрового телевидения. Переход начался в феврале, а с 14 октября вся территория России оказалась охвачена цифровым вещанием. За этот год оно постепенно добралось в отдаленные поселки и деревни, где до сих пор жители могли смотреть всего несколько каналов, да и то не в самом лучшем качестве.
Особую озабоченность тем, как справиться с переходом в новое качество жизни, проявляли люди старшего поколения – они опасались, что не смогут настроить телевизоры или специально купленные приставки. В этом им помогли добровольцы по всей стране – студенты и просто активные молодые люди обошли сотни и тысячи домов и квартир, помогая настраивать технику.
Чтобы отметить переход на "цифру", россияне устраивали флеш-мобы, "цифровые забеги", запуски воздушных змеев и шаров.
Телевизионная приставка для приема спутникового телевидения
6 июня, 10:23
Власти Югры рассказали о переходе региона на цифровое телевидение

Бурятия и Забайкалье перешли в ДФО

В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), после чего на эти регионы начали распространять механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.
С 1 августа здесь началась реализация программы "дальневосточный гектар". Земельные участки в Республике Бурятия и Забайкальском крае в безвозмездное пользование будут предоставляться в три этапа. С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года их могут получить лишь зарегистрированные по месту жительства в этих двух регионах граждане, с 1 февраля до 1 августа 2020 года - жители других субъектов РФ, входящих в состав ДФО.
С 1 августа 2020 года земельный участок будет вправе безвозмездно получить любой гражданин РФ, а также проживающие за рубежом иностранцы, которые готовы переехать в любой из этих регионов и получить российское гражданство.
Стенд банка ВТБ на Московском финансовом форуме 2019 в Центральном выставочном зале Манеж
13 декабря, 12:18
ВТБ начнет 16 декабря выдавать ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Гибель на секретной подлодке

Первого июля в Баренцевом море на научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-31 произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Как стало известно, подводники проводили исследования по изучению гидросферы.
После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В Минобороны отмечали, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины. Они были посмертно удостоены госнаград, в том числе четырех звезд Героя России.
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
Погибших подводников 6 июля с почестями похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге. В октябре мемориал в память о погибших в Баренцевом море членах экипажа глубоководного аппарата АС-31 установили на территории войсковой части в Заполярье.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
22 ноября, 13:08
Расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичными, заявил Песков

Угон самолета Сургут-Москва

Настоящая драма развернулась 22 января на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Сургута в Москву. Житель села Угут Павел Шаповалов, который находился в салоне самолета среди 69 пассажиров, объявил, что у него есть оружие. Как позже рассказали свидетели, он утверждал, что причастен к терактам 11 сентября.
Шаповалов попытался прорваться в кабину пилотов и заставить их сменить курс на Афганистан. Командир самолета решил приземлиться в Ханты-Мансийске, мужчине объяснили, что самолету нужно дозаправиться, чтобы хватило топлива до Афганистана. После посадки он был задержан.
В результате этого происшествия никто не пострадал, пассажиры были доставлены в Москву резервным бортом авиакомпании "Аэрофлот".
Следствие обвинило Шаповалова в захвате воздушного судна с целью угона и назначило психолого-психиатрическую экспертизу, суд отправил мужчину под стражу на два месяца. Следователи допросили не менее 100 человек и провели целый ряд экспертиз, в том числе комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Она признала Шаповалова "невменяемым, страдающим психическим расстройством".
В августе суд Ханты-Мансийского автономного округа отправил угонщика на принудительное лечение, освободив его от уголовной ответственности.
Бортпроводники во время предполетного инструктажа
20 августа, 14:56
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Драма на Мойке

Рано утром 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге извлекли мужчину с рюкзаком. В рюкзаке оказались отрезанные женские руки и травматический пистолет, а мужчина, как выяснилось, был известным в Петербурге историком, реконструктором и кавалером Ордена почетного легиона Олегом Соколовым.
Следователи восстановили детали произошедшей кровавой драмы. По предварительной версии, Соколов застрелил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его.
Ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
На суде Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки". Суд поместил его под арест, позже историка перевели в московское СИЗО.
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
7 декабря, 16:03
Историк Соколов планирует "писать труд" в столичном центре психиатрии
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Игорь КобзевАэрофлотСахалинРосприроднадзорСевастопольОбщество
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