Президент Киргизии подписал закон о запрете добычи урана

БИШКЕК, 16 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о запрете разработки урановых месторождений в стране, сообщили РИА Новости в понедельник в его пресс-службе.

"Жээнбеков подписал закон "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в Кыргызской республике ", - сказали в пресс-службе.

По данным аппарата президента, целью закона является защита здоровья населения и окружающей среды, а также обеспечение радиационной и экологической безопасности. Согласно закону, на территории Киргизии запрещается геологоразведка и разработка урановых и ториевых месторождений, разработка хвостохранилищ и ввоз на территорию страны радиоактивного сырья и отходов.

Разработка компанией "ЮрАзия" уранового месторождения в Иссык-Кульской области вызвала большой резонанс среди местного населения. В марте-апреле прошло множество митингов против добычи урана. В соцсетях под петицией о запрете разработки подписались более 20 тысяч человек. По словам активистов, в Киргизии находятся около сотни хвостохранилищ, которые разрушаются и наносят существенный вред экологии. По их мнению, новое предприятие по добыче урана, помимо вреда экологии, нанесет удар и по туристическому имиджу Иссык-Кульской области.

Правительство Киргизии запретило добычу урана в начале июня "до законодательного урегулирования". 31 октября закон о запрете одобрил парламентом.