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Ядерные технологии
2019-12-16T10:15+0300
https://ria.ru/20191216/1562428636.html
Президент Киргизии подписал закон о запрете добычи урана
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РИА Новости

Президент Киргизии подписал закон о запрете добычи урана

10:15 16.12.2019
14904
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 16 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о запрете разработки урановых месторождений в стране, сообщили РИА Новости в понедельник в его пресс-службе.
"Жээнбеков подписал закон "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в Кыргызской республике", - сказали в пресс-службе.
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По данным аппарата президента, целью закона является защита здоровья населения и окружающей среды, а также обеспечение радиационной и экологической безопасности. Согласно закону, на территории Киргизии запрещается геологоразведка и разработка урановых и ториевых месторождений, разработка хвостохранилищ и ввоз на территорию страны радиоактивного сырья и отходов.
Разработка компанией "ЮрАзия" уранового месторождения в Иссык-Кульской области вызвала большой резонанс среди местного населения. В марте-апреле прошло множество митингов против добычи урана. В соцсетях под петицией о запрете разработки подписались более 20 тысяч человек. По словам активистов, в Киргизии находятся около сотни хвостохранилищ, которые разрушаются и наносят существенный вред экологии. По их мнению, новое предприятие по добыче урана, помимо вреда экологии, нанесет удар и по туристическому имиджу Иссык-Кульской области.
Правительство Киргизии запретило добычу урана в начале июня "до законодательного урегулирования". 31 октября закон о запрете одобрил парламентом.
Компания "ЮрАзия в Кыргызстане", которая работала на месторождении, была зарегистрирована в стране в 2010 году, получила лицензию на право пользования недрами Кызыломпульской площади с целью геологического изучения. В 2013 году лицензия была переоформлена на геологоразведку урана, тория, циркония, железа, титана, фосфора, редкоземельных металлов и полевого шпата. Всего с 2012 года инвесторы "ЮрАзия в Кыргызстане" вложили в геологоразведовательные работы 271 миллион сомов (4 миллиона долларов).
В цехе хранения и погрузки контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива. Архивное фото
26 июля 2017, 08:08Ядерные технологии
Росатом обеспечит безопасность хранилищ отходов добычи урана в Киргизии
32104237
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Ядерные технологииСооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
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