Медведев утвердил правила распределения грантов на развитие туризма

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила распределения бюджетных субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма в РФ. Соответствующее постановление правительства РФ от 7 декабря имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно правилам, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, претендовать на получение субсидии из бюджета смогут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого они должны будут представить на конкурс в Ростуризм свои проекты, направленные на увеличение объема туристских услуг, числа ночевок, численности работников туристской отрасли, или создание и развитие доступной туристской среды для инвалидов.

При этом получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства - не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.

Отбирать победителей будет специально созданная комиссия в Ростуризме в соответствии с утвержденными ведомством критериями. В частности, будет оцениваться социально-экономическое значение проекта, его ориентированность на расширение предложения туристского продукта, наличие рынка продаж и опыт реализации подобных проектов у претендента на грант.