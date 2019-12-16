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Туризм
2019-12-16T10:15+0300
https://ria.ru/20191216/1562428611.html
Медведев утвердил правила распределения грантов на развитие туризма
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РИА Новости

Медведев утвердил правила распределения грантов на развитие туризма

10:15 16.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила распределения бюджетных субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма в РФ. Соответствующее постановление правительства РФ от 7 декабря имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно правилам, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, претендовать на получение субсидии из бюджета смогут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого они должны будут представить на конкурс в Ростуризм свои проекты, направленные на увеличение объема туристских услуг, числа ночевок, численности работников туристской отрасли, или создание и развитие доступной туристской среды для инвалидов.
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При этом получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства - не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.
Отбирать победителей будет специально созданная комиссия в Ростуризме в соответствии с утвержденными ведомством критериями. В частности, будет оцениваться социально-экономическое значение проекта, его ориентированность на расширение предложения туристского продукта, наличие рынка продаж и опыт реализации подобных проектов у претендента на грант.
Потенциальному получателю субсидии необходимо будет заранее получить согласие властей региона на реализацию проекта и представить комиссии соответствующие гарантии.
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ТуризмДмитрий МедведевРоссия
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