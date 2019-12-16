Москвичи смогут озвучить новогодние поздравления для автобусов

Пассажиры в салоне автобуса, проезжающего мимо Театральной площади в Москве. Архивное фото

Пассажиры в салоне автобуса, проезжающего мимо Театральной площади в Москве

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москвичи смогут записать новогодние поздравления, которые прозвучат в автобусах, сообщается на сайте мэра столицы.

"В автобусах частных перевозчиков будут звучать новогодние поздравления, записанные горожанами. Акция "Голос пассажира" пройдет с 25 декабря по 8 января. Участие в ней бесплатное", – говорится в сообщении.

Записать поздравление с Новым годом и Рождеством всем желающим предлагают 21 и 22 декабря в специальной студии, нужна предварительная запись. Заявки будут принимать с 16 до 20 декабря.

Текст поздравления рекомендуют подготовить заранее, до начала записи. Длительность аудиосообщения может составлять до нескольких минут.