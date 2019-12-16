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2019-12-16T10:12+0300
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Москвичи смогут озвучить новогодние поздравления для автобусов
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РИА Новости

Москвичи смогут озвучить новогодние поздравления для автобусов

10:12 16.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в салоне автобуса, проезжающего мимо Театральной площади в Москве
Пассажиры в салоне автобуса, проезжающего мимо Театральной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Пассажиры в салоне автобуса, проезжающего мимо Театральной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москвичи смогут записать новогодние поздравления, которые прозвучат в автобусах, сообщается на сайте мэра столицы.
"В автобусах частных перевозчиков будут звучать новогодние поздравления, записанные горожанами. Акция "Голос пассажира" пройдет с 25 декабря по 8 января. Участие в ней бесплатное", – говорится в сообщении.
Записать поздравление с Новым годом и Рождеством всем желающим предлагают 21 и 22 декабря в специальной студии, нужна предварительная запись. Заявки будут принимать с 16 до 20 декабря.
Текст поздравления рекомендуют подготовить заранее, до начала записи. Длительность аудиосообщения может составлять до нескольких минут.
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"Акция "Голос пассажира" стала в столице традиционной. Всем желающим мы предлагаем записать как общее поздравление, так и персональное, адресованное близкому человеку. Транслировать аудиозаписи будут в транспорте всех маршрутов коммерческих перевозчиков. Сейчас в Москве 248 таких направлений", — приводятся в сообщении слова руководителя государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Павла Павлова.
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Новый год—2020МоскваОбщество
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