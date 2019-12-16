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В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе
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РИА Новости

В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе

10:12 16.12.2019 (обновлено: 10:30 16.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разведение сил в Донбассе . Архивное фото
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря, после чего будет ясно, возможен ли дальнейший прогресс, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен дальнейший прогресс", - сказал Пристайко в интервью агентству УНИАН, опубликованном в понедельник.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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Вадим ПристайкоДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныУкраинаВ мире
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