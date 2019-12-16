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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-16T10:09+0300
https://ria.ru/20191216/1562428444.html
Первый завод лекарств от рака в Сирии начнет работу в 2020 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/156240/13/1562401353_0:140:2501:1547_1036x0_80_0_0_55a3f0844a72f3d96def8c9911ddaa7e.jpg
РИА Новости

Первый завод лекарств от рака в Сирии начнет работу в 2020 году

10:09 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГород Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Город Дума в окрестностях Дамаска. Архивное фото
ДАМАСК, 16 дек – РИА Новости. Первый в Сирии и в арабских странах завод по производству лекарств от рака планирует начать работу в 2020 году и удовлетворить 70% потребностей страны, а в будущем – экспортировать продукцию, заявил РИА Новости руководитель предприятия Маджед аль-Мсути.
На заводе компании MainPharma, расположенном в окрестностях Дамаска, три линии производства: инъекций, лиофилизированных (замороженных и высушенных в вакууме) вакцин, и таблеток.
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"В ближайшее время мы начнем производство инъекций. Мы получили разрешение министерства здравоохранения и ожидаем, что начнем производство в начале следующего года, продукция будет реализовываться на рынке", - заявил аль-Мсути.
"Мы будем производить лекарства-дженерики, тем самым мы станем первым подобным заводом в Сирии. Этих лекарств сейчас нет на рынке лекарств в САР, они импортируются", - сообщил аль-Мсути.
По его словам, здание завода построено исключительно силами сирийцев. На заводе несколько отделов, в том числе администрация производства, лабораторий, отдел контроля за качеством, инженерный отдел – во всех этих отделах работают только сирийцы.
Он отметил, что всё сырье для изготовления лекарств импортное. "Мы импортируем сырье из различных стран в рамках договора концессии... из США, Китая, других стран", - пояснил аль-Мсути. При этом он подчеркнул, что всегда есть альтернативные варианты. "Если вдруг затруднительно импортировать продукцию какой-либо зарубежной компании, то получается соглашение компании-концессионера на поставки продукции с другого завода", - заявил собеседник агентства.
"С началом производства мы рассчитываем покрыть порядка 70% потребностей Сирии в противоопухолевых лекарствах. Сейчас, как вам известно, эти лекарства импортируются из-за рубежа", - заявил аль-Мсути.
Аль-Мсути отметил, что цены на имеющиеся сейчас в аптеках лекарства от рака различаются, и пообещал, что продукция завода будет стоить приемлемо "для сирийцев и для минздрава САР". "Когда возникла идея строительства завода, то мы держали в уме и вероятность экспорта продукции за границу. После того, как мы полностью удовлетворим спрос на лекарства внутри страны, будем экспортировать избыток в другие страны", - пояснил он.
Согласно пресс-релизу компании, планируется производство лекарств от рака легких, лейкемии, карциномы и других раковых заболеваний. В 2007 году Main Pharma заключила договор концессии на производство лекарств с южнокорейской компанией Korea United Pharm.
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