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Строительство подлодок с анаэробной установкой откладывается
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РИА Новости

Строительство подлодок с анаэробной установкой откладывается

10:07 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский"
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости, Сергей Сафронов. Минобороны России пока не определило, на какую подлодку будет установлена первая воздухонезависимая установка (ВНЭУ), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки Кронштадт проекта 677 Лада на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге
09:05
Подлодки "Лада" строятся по улучшенному проекту, заявил глава верфи
Ранее командование ВМФ неоднократно заявляло о возможном оснащении подлодок проект 677 "Лада" ВНЭУ, разработку которой многие годы ведет ЦКБ МТ "Рубин", но этого пока не произошло.
"С точки зрения производства "Адмиралтейские верфи" готовы построить, установить и испытывать ВНЭУ. Работы по созданию ВНЭУ ведет конструкторское бюро "Рубин". На какой именно корабль будет установлена ВНЭУ, решает заказчик", - сказал Бузаков.
Читайте полный текст интервью с Александром Бузаковым >>
Генеральный директор ФГУП Крыловский государственный научный центр Павел Филиппов
10 июля, 09:08РИА Наука
Разработчик назвал основную проблему создания анаэробной установки
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Александр БузаковАдмиралтейские верфиРоссияБезопасность
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