Строительство подлодок с анаэробной установкой откладывается

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости, Сергей Сафронов. Минобороны России пока не определило, на какую подлодку будет установлена первая воздухонезависимая установка (ВНЭУ), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.
Ранее командование ВМФ неоднократно заявляло о возможном оснащении подлодок проект 677 "Лада" ВНЭУ, разработку которой многие годы ведет ЦКБ МТ "Рубин", но этого пока не произошло.
"С точки зрения производства "Адмиралтейские верфи" готовы построить, установить и испытывать ВНЭУ. Работы по созданию ВНЭУ ведет конструкторское бюро "Рубин". На какой именно корабль будет установлена ВНЭУ, решает заказчик", - сказал Бузаков.