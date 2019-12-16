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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-16T10:16+0300
https://ria.ru/20191216/1562428277.html
В Сирии находятся несколько тысяч американских военных, заявил Асад
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РИА Новости

В Сирии находятся несколько тысяч американских военных, заявил Асад

10:05 16.12.2019 (обновлено: 10:16 16.12.2019)
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
ДАМАСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад считает, что в Сирии находятся несколько тысяч американских военных, а не сотни, как утверждают сами США, заявил он в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
По его словам, американские политики занижают истинную цифру и говорят о сотнях военных, чтобы не злить пацифистов, а про несколько тысяч заявляют, чтобы "осчастливить" провоенное лобби.
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"Американский режим в значительной мере опирается в войне на частные военные компании по типу Blackwater. Так что даже если у них несколько сотен американских солдат в Сирии, то у них есть еще несколько тысяч – может, даже десятки тысяч – гражданских лиц, работающих на эти ЧВК и воюющих в Сирии. Поэтому точную цифру тяжело установить, но это определенно несколько тысяч человек", - заявил Асад.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в Сирии останутся 500-600 американских военнослужащих.
Президент США Дональд Трамп заявил о выводе военных из Сирии на фоне операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских формирований. При этом США заявили, что останутся в нефтеносных районах востока страны и будут помогать местным курдам их контролировать.
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США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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