В Сирии находятся несколько тысяч американских военных, заявил Асад

"Американский режим в значительной мере опирается в войне на частные военные компании по типу Blackwater. Так что даже если у них несколько сотен американских солдат в Сирии, то у них есть еще несколько тысяч – может, даже десятки тысяч – гражданских лиц, работающих на эти ЧВК и воюющих в Сирии. Поэтому точную цифру тяжело установить, но это определенно несколько тысяч человек", - заявил Асад.