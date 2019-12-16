В ДТП в Мордовии погибли четыре человека

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Три легковых автомобиля столкнулись в Торбеевском районе Мордовии, четыре человека погибли, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"На 150-м километре автодороги Р-180 в шести километрах северо-западнее населенного пункта Жуково столкнулись три легковушки. Пострадали восемь человек, четверо из них погибли, еще четыре человека госпитализированы в Торбеевскую центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.
К ликвидации последствия ДТП привлекались 12 человек и пять единиц техники.