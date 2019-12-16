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В ДТП в Мордовии погибли четыре человека
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РИА Новости

В ДТП в Мордовии погибли четыре человека

10:04 16.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Три легковых автомобиля столкнулись в Торбеевском районе Мордовии, четыре человека погибли, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"На 150-м километре автодороги Р-180 в шести километрах северо-западнее населенного пункта Жуково столкнулись три легковушки. Пострадали восемь человек, четверо из них погибли, еще четыре человека госпитализированы в Торбеевскую центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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