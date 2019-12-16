В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды

Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.

Это Richman из Шри-Ланки, который продается под наименованием "чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой", и отечественная "Мацеста" ("чай черный классический премиум"). В обоих случаях обнаружены пестициды.

В чае из Шри-Ланки содержался гексахлорбензол, который по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях запрещен во всем мире.

"Вероятнее всего, гексахлорбензол, относящийся к группе стойких пестицидов, ранее использовался производителем и остался в почве, не успев разложиться", — предположили в Роскачестве.

В ведомстве подчеркнули, что это вещество — политропный яд, воздействующий на печень, сердце и центральную нервную систему.

В "Мацесте" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.

Всего Роскачество проверило органическую продукцию восьми категорий: зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макаронные изделия, чай, муку, приправы и молоко из России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки. Оказалось, что из 21 товара только два не отвечали необходимым требованиям.