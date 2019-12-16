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2019-12-16T18:33+0300
https://ria.ru/20191216/1562428152.html
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
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РИА Новости

В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды

10:02 16.12.2019 (обновлено: 18:33 16.12.2019)
314483
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЦех фасовки и упаковки на чайной фабрике
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
Это Richman из Шри-Ланки, который продается под наименованием "чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой", и отечественная "Мацеста" ("чай черный классический премиум"). В обоих случаях обнаружены пестициды.
В чае из Шри-Ланки содержался гексахлорбензол, который по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях запрещен во всем мире.

"Вероятнее всего, гексахлорбензол, относящийся к группе стойких пестицидов, ранее использовался производителем и остался в почве, не успев разложиться", — предположили в Роскачестве.

В ведомстве подчеркнули, что это вещество — политропный яд, воздействующий на печень, сердце и центральную нервную систему.
В "Мацесте" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Приготовление пиццы с майонезом
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Всего Роскачество проверило органическую продукцию восьми категорий: зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макаронные изделия, чай, муку, приправы и молоко из России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки. Оказалось, что из 21 товара только два не отвечали необходимым требованиям.
Проверку провели в преддверии вступления в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции.
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Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
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РоскачествоРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Значит надо строго наказать, чтоб не повадно было другим производителям. А не штрафом в 50 руб.
16 декабря, 10:45
Татьяна Грязнова (Рудницкая)
7921001
так как живем мы при капитализьме, возникает вопрос, а не устранение ли это конкурентов? Черный пиар никто не отменял, Ватсап ведь пиарят каждую неделю на Риа.
16 декабря, 10:58
Александр Боровских
23021128
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