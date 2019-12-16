Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений

ДАМАСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Сирии Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.

Асад заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix , что ранее эти же месторождения были захвачены террористами "Джебхат ан-Нусры"*, а затем "Исламским государством*.

"Когда ИГ* пришла и вывела оттуда "Нусру"*, а точнее, ИГ* слилась с "Нусрой"*, то они стали воровать эту нефть и продавать. Кому? Продажи шли через Турцию. А теперь США воруют нефть и продают ее Турции. Турция – соучастник, для нее это не проблема, Турция готова", - заявил Асад.

Он отметил, что Турция и ранее играла непосредственную роль в покупке нефти у террористов, и сейчас закупает ее у Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть американских войск. Американские военнослужащие остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.