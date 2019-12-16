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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-16T10:25+0300
https://ria.ru/20191216/1562428132.html
Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений
https://cdn25.img.ria.ru/images/156048/33/1560483321_0:306:3072:2034_1036x0_80_0_0_499824a1a06c32979df81d9be0fa3580.jpg
РИА Новости

Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений

10:02 16.12.2019 (обновлено: 10:25 16.12.2019)
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
ДАМАСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.
Асад заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix, что ранее эти же месторождения были захвачены террористами "Джебхат ан-Нусры"*, а затем "Исламским государством*.
Президент Сирии Башар Асад
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"Когда ИГ* пришла и вывела оттуда "Нусру"*, а точнее, ИГ* слилась с "Нусрой"*, то они стали воровать эту нефть и продавать. Кому? Продажи шли через Турцию. А теперь США воруют нефть и продают ее Турции. Турция – соучастник, для нее это не проблема, Турция готова", - заявил Асад.
Он отметил, что Турция и ранее играла непосредственную роль в покупке нефти у террористов, и сейчас закупает ее у Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть американских войск. Американские военнослужащие остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.
* Запрещенные в России террористические организации.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
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