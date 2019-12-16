Русскоязычные дети пишут тысячи писем Санте, сообщила финская почта

ХЕЛЬСИНКИ, 16 дек - РИА Новости. Санта-Клаус ежегодно получает тысячи писем со всей планеты, в том числе из русскоязычных стран, но их количество неуклонно снижается по мере развития технологий, рассказали РИА Новости в понедельник на финской почте.

По итогам 2018 года было получено 502 тысячи писем, в то время как в 1985 году их было 20 миллионов.

"Самое большое количество писем Санте пишут из Польши - 100 тысяч (по итогам 2018 года), ребятишки из Италии отправили 95 тысяч, из Китая (включая Гонконг, Макао и Тайвань) - 90 тысяч, из Великобритании - 70 тысяч, Японии - 30 тысяч, Финляндии - 25 тысяч, русскоязычные страны - 10 тысяч", - отметили в финской почте.

Далее следуют ФРГ - 10 тысяч, Франция - 9 тысяч, страны Балтии - 8 тысяч, страны Бенелюкса 7 тысяч, испаноязычные страны - 7 тысяч, Южная Корея - 4 тысячи, Болгария - 3 тысячи, Португалия и Бразилия - 2 тысячи, другие страны - 32 тысячи.