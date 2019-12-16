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2019-12-16T09:58+0300
https://ria.ru/20191216/1562427924.html
ДНР надеется обсудить в Минске поправки в украинское законодательство
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РИА Новости

ДНР надеется обсудить в Минске поправки в украинское законодательство

09:58 16.12.2019
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика на встрече контактной группы по Донбассу в Минске 18 декабря рассчитывает перейти к обсуждению правок в украинское законодательство, сообщила полпред ДНР на переговорах, глава МИД Наталья Никонорова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".
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"В связи с непрекращающимися попытками украинской стороны уклониться от исполнения своих прямых обязательств по Комплексу мер и в одностороннем порядке принять поправки в конституцию, мы вынуждены вновь напомнить Киеву, что краеугольным камнем мирного разрешения конфликта остается предоставление Донбассу особого статуса, согласование всех его правовых аспектов с представителями республик и закрепление в основном законе украинского государства", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, попытки подменить "это ключевое условие некими альтернативными проектами является отходом от достигнутых в Минске договоренностей", а также тех обязательств, которые Зеленский подтвердил в коммюнике по итогам встречи "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и франция) в Париже.
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"Мы не признаем односторонней децентрализации, которую пытается провести Киев и настоятельно рекомендуем прекратить раз за разом подменять положения Комплекса мер. Киеву следует наконец-то уяснить, что особый статус не является предметом для торга – это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования", - отметила Никонорова.
Она добавила, что любые односторонние несогласованные с ДНР и ЛНР изменения в конституцию не могут быть признаны выполнением Комплекса мер и "являются прямым и грубым нарушением договоренностей".
"Рассчитываем, что к ближайшей встрече контактной группы в Минске нам удастся начать конструктивную деятельность по согласованию всех правок в украинское законодательство, касающихся судьбы миллионов жителей Донбасса", - подчеркнула полпред ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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