ДНР надеется обсудить в Минске поправки в украинское законодательство

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

"В связи с непрекращающимися попытками украинской стороны уклониться от исполнения своих прямых обязательств по Комплексу мер и в одностороннем порядке принять поправки в конституцию, мы вынуждены вновь напомнить Киеву, что краеугольным камнем мирного разрешения конфликта остается предоставление Донбассу особого статуса, согласование всех его правовых аспектов с представителями республик и закрепление в основном законе украинского государства", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По ее словам, попытки подменить "это ключевое условие некими альтернативными проектами является отходом от достигнутых в Минске договоренностей", а также тех обязательств, которые Зеленский подтвердил в коммюнике по итогам встречи "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и франция) в Париже.

"Мы не признаем односторонней децентрализации, которую пытается провести Киев и настоятельно рекомендуем прекратить раз за разом подменять положения Комплекса мер. Киеву следует наконец-то уяснить, что особый статус не является предметом для торга – это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования", - отметила Никонорова.

Она добавила, что любые односторонние несогласованные с ДНР и ЛНР изменения в конституцию не могут быть признаны выполнением Комплекса мер и "являются прямым и грубым нарушением договоренностей".