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РИА Наука
2019-12-16T09:56+0300
https://ria.ru/20191216/1562427835.html
Рогозин рассказал о ситуации с проектом корабля "Орел"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:185:2869:1799_1036x0_80_0_0_e67534e1982541428608f7287f9b5fb0.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал о ситуации с проектом корабля "Орел"

09:56 16.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 16 дек - РИА Новости. Дополнительные средства, которые понадобились для создания пилотируемого корабля "Орел", пойдут на создание инфраструктуры для подготовки корабля на космодроме Восточный, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее РИА Новости стало известно, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у "Роскосмоса" дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне. По информации в материалах РКК "Энергия", имеющихся в распоряжении РИА Новости, дополнительные средства нужны для разработки и доработки систем аварийного спасения, органов спуска, управления движением и навигацией, бортовых измерений, электроснабжения и других.
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"Дополнительные средства идут на создание инфраструктуры под транспортный пилотируемый корабль на космодроме Восточный. Сюда войдет и барокамера, и ряд других объектов, без которого развитие пилотируемого комплекса космодрома Восточный невозможно", - сказал Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
По словам Рогозина, требуемая сумма будет меньше 18 миллиардов рублей. Для того, чтобы запустить первый корабль с Восточного в 2023 году, нужно построить заправочную станцию, барокамеру, монтажно-испытательный корпус, а также инфраструктуру для размещения космонавтов, их медицинской реабилитации, подготовки к полету, уточнил глава госкорпорации.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосДмитрий Рогозин
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