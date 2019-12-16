Рогозин рассказал о ситуации с проектом корабля "Орел"

"Дополнительные средства идут на создание инфраструктуры под транспортный пилотируемый корабль на космодроме Восточный. Сюда войдет и барокамера, и ряд других объектов, без которого развитие пилотируемого комплекса космодрома Восточный невозможно", - сказал Рогозин на пресс-конференции на космодроме.

По словам Рогозина, требуемая сумма будет меньше 18 миллиардов рублей. Для того, чтобы запустить первый корабль с Восточного в 2023 году, нужно построить заправочную станцию, барокамеру, монтажно-испытательный корпус, а также инфраструктуру для размещения космонавтов, их медицинской реабилитации, подготовки к полету, уточнил глава госкорпорации.