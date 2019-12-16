В Перми прокуратура проведет проверку после драки на концерте Коржа

"По поручению прокурора края прокуратура Мотовилихинского района организовала проверку исполнения законодательства в работе дворца спорта "Молот" по пожарной и террористической безопасности. Специалисты выяснят, как здесь организована пропускная система, эвакуационные выходы",- сообщили РИА Новости в пермской прокуратуре.