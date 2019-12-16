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В Перми прокуратура проведет проверку после драки на концерте Коржа
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РИА Новости

В Перми прокуратура проведет проверку после драки на концерте Коржа

09:54 16.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Макс Корж
Певец Макс Корж
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Певец Макс Корж . Архивное фото
УФА, 16 дек — РИА Новости. Прокуратура Пермского края проверит, как дворец спорта "Молот" в Перми организовывает безопасность проведения мероприятий после сообщения о беспорядках во время концерта Макса Коржа, где фанаты мешали спасателям тушить возгорание от фейерверка.
Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми. Отмечалось, что во время выступления начался пожар, причиной которого стали принесенные фанатами файеры. На место происшествия прибыли пожарные, однако поклонники музыканта стали мешать тушению огня и отобрали пожарный рукав. Вскоре к урегулированию конфликта подключились охрана и полиция. На кадрах видно, как посетители концерта дерутся, специалисты экстренной службы заливают водой оставшиеся горящие участки, а вместе с ними и дебоширов.
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Вчера, 10:06
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
"По поручению прокурора края прокуратура Мотовилихинского района организовала проверку исполнения законодательства в работе дворца спорта "Молот" по пожарной и террористической безопасности. Специалисты выяснят, как здесь организована пропускная система, эвакуационные выходы",- сообщили РИА Новости в пермской прокуратуре.
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Макс КоржРоссияПермьПермский крайПроисшествия
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