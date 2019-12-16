"Яндекс" начал тестировать лазерные сенсоры для беспилотных машин

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Яндекс" разрабатывает лидары - лазерные сканеры пространства - и камеру для собственной системы беспилотного управления, начал их тестирование, говорится в сообщении интернет-компании.

"Первые беспилотные автомобили, оборудованные новыми сенсорами, уже проходят испытания. Новыми устройствами будут также оснащаться автономные роботы-доставщики "Яндекс.Роверы", - говорится в сообщении.

Как поясняется, лидар сканирует пространство с помощью лазерных лучей, которые отражаются от объектов и создают трехмерную картину окружающей среды. В отличие от камер, лидар не зависит от условий освещения, а также дает больше информации об объекте, чем радар. Лидар - самый важный и дорогой сенсор для беспилотных автомобилей. "Яндекс" работает над двумя типами лидаров. Первый лидар, с обзором 360 градусов, собирает информацию об объектах вокруг беспилотного автомобиля. Второй - твердотельный лидар - имеет угол обзора 120 градусов и может, например, использоваться для получения более детальных данных об объектах перед автомобилем.

"Благодаря полному контролю над лидарами, система беспилотного управления может на ходу изменять параметры сканирования, выбирая наиболее подходящие для разных дорожных сценариев и погодных условий", - отмечается в сообщении.

"Лидары сторонних производителей анализируют и фильтруют данные на этапе сбора. Используя собственные лидары, мы получаем больше информации, благодаря доступу к "сырым данным"... Мы можем сами анализировать их, синхронизировать с данными с других сенсоров и лучше распознавать окружающие объекты", - заявил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук. Он добавил, что цены текущих прототипов лидаров уже вдвое ниже рыночной стоимости устройств, используемых для аналогичных задач. При переходе к массовому производству они станут еще ниже и позволят компании сэкономить до 75% на стоимости сенсоров.