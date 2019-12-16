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2019-12-16T09:54+0300
https://ria.ru/20191216/1562427770.html
"Яндекс" начал тестировать лазерные сенсоры для беспилотных машин
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РИА Новости

"Яндекс" начал тестировать лазерные сенсоры для беспилотных машин

09:54 16.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Яндекс" разрабатывает лидары - лазерные сканеры пространства - и камеру для собственной системы беспилотного управления, начал их тестирование, говорится в сообщении интернет-компании.
"Первые беспилотные автомобили, оборудованные новыми сенсорами, уже проходят испытания. Новыми устройствами будут также оснащаться автономные роботы-доставщики "Яндекс.Роверы", - говорится в сообщении.
Как поясняется, лидар сканирует пространство с помощью лазерных лучей, которые отражаются от объектов и создают трехмерную картину окружающей среды. В отличие от камер, лидар не зависит от условий освещения, а также дает больше информации об объекте, чем радар. Лидар - самый важный и дорогой сенсор для беспилотных автомобилей. "Яндекс" работает над двумя типами лидаров. Первый лидар, с обзором 360 градусов, собирает информацию об объектах вокруг беспилотного автомобиля. Второй - твердотельный лидар - имеет угол обзора 120 градусов и может, например, использоваться для получения более детальных данных об объектах перед автомобилем.
"Благодаря полному контролю над лидарами, система беспилотного управления может на ходу изменять параметры сканирования, выбирая наиболее подходящие для разных дорожных сценариев и погодных условий", - отмечается в сообщении.
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"Лидары сторонних производителей анализируют и фильтруют данные на этапе сбора. Используя собственные лидары, мы получаем больше информации, благодаря доступу к "сырым данным"... Мы можем сами анализировать их, синхронизировать с данными с других сенсоров и лучше распознавать окружающие объекты", - заявил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук. Он добавил, что цены текущих прототипов лидаров уже вдвое ниже рыночной стоимости устройств, используемых для аналогичных задач. При переходе к массовому производству они станут еще ниже и позволят компании сэкономить до 75% на стоимости сенсоров.
Помимо лидаров, "Яндекс" тестирует также собственную камеру, которая, благодаря широкому динамическому диапазону, одинаково хорошо видит ярко освещенные и затененные объекты в одном кадре, а также быстро адаптируется при резкой смене освещения, например, при въезде в туннель или выезде с подземной парковки. Специальный тип матрицы камеры позволяет лучше распознавать мерцающие светодиодные огни других автомобилей и светофоров. Кроме того, камера создается для использования на беспилотном автомобиле и сможет стабильно работать в условиях агрессивной внешней среды.
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ЯндексТехнологии
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