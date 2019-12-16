Депутат от "Слуги народа" заявил, что на него напали на Украине

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что неизвестные в балаклавах напали на него в городе Сумы.
"Возвращался домой в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодых людей в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии", - написал Ананченко на своей странице в Facebook.
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Депутат добавил, что надеется на "скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов".