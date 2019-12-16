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2019-12-16T09:37+0300
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Депутат от "Слуги народа" заявил, что на него напали на Украине
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РИА Новости

Депутат от "Слуги народа" заявил, что на него напали на Украине

09:37 16.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что неизвестные в балаклавах напали на него в городе Сумы.
"Возвращался домой в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодых людей в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии", - написал Ананченко на своей странице в Facebook.
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады
1 декабря 2018, 10:33
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады
Депутат добавил, что надеется на "скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов".
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Партия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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