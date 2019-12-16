Наказание за передачу телефонов в тюрьмы предложили ужесточить

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Передача телефонов в тюрьмы может стать уголовно наказуемой, подготовлен законопроект с соответствующими поправками в УК РФ, его уже поддержали Передача телефонов в тюрьмы может стать уголовно наказуемой, подготовлен законопроект с соответствующими поправками в УК РФ, его уже поддержали ФСИН , Верховный суд и профильные министерства, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн

Ранее Хинштейн рассказал РИА Новости, что на предстоящей неделе в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит отключать мобильную связь в местах лишения свободы. Согласно проекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов "по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН". Как отметил депутат, инициатива поможет предотвратить совершение преступлений с территории тюрем.

"Нами разработаны поправки в Уголовный кодекс, которые вводят новый состав преступления – передача средств связи в места лишения свободы", - сказал Хинштейн РИА Новости.

Несмотря на "очевидную общественную опасность и криминогенность" передачи телефонов в тюрьмы, уточнил депутат, сегодня за это установлена лишь административная ответственность. Максимальное наказание, которое можно получить, – 5 тысяч рублей. Однако, по словам Хинштейна, есть примеры, когда людей ловят по нескольку раз, но "сделать с ними ничего, кроме как оштрафовать, невозможно". Необходимо ужесточить наказание, уверен он.

"Этот законопроект мы также предварительно отработали и согласовали с Минкомсвязи, Минюстом и ФСИН. В настоящий момент он находится на отзыве в правительстве. Положительный отзыв Верховного Суда уже получен", - добавил Хинштейн.