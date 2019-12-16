Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T09:26+0300
https://ria.ru/20191216/1562427001.html
Наказание за передачу телефонов в тюрьмы предложили ужесточить
https://cdn22.img.ria.ru/images/155062/90/1550629038_0:141:3076:1871_1036x0_80_0_0_2c0d6b10e427668e1a6dac99502cef56.jpg
РИА Новости

Наказание за передачу телефонов в тюрьмы предложили ужесточить

09:26 16.12.2019
433
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилое помещение отряда строгого режима Исправительной колонии
Жилое помещение отряда строгого режима Исправительной колонии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жилое помещение отряда строгого режима Исправительной колонии. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Передача телефонов в тюрьмы может стать уголовно наказуемой, подготовлен законопроект с соответствующими поправками в УК РФ, его уже поддержали ФСИН, Верховный суд и профильные министерства, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн рассказал РИА Новости, что на предстоящей неделе в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит отключать мобильную связь в местах лишения свободы. Согласно проекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов "по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН". Как отметил депутат, инициатива поможет предотвратить совершение преступлений с территории тюрем.
Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
31 августа 2018, 13:15
Воронежец использовал самодельный миномет для передачи телефонов в колонию
"Нами разработаны поправки в Уголовный кодекс, которые вводят новый состав преступления – передача средств связи в места лишения свободы", - сказал Хинштейн РИА Новости.
Несмотря на "очевидную общественную опасность и криминогенность" передачи телефонов в тюрьмы, уточнил депутат, сегодня за это установлена лишь административная ответственность. Максимальное наказание, которое можно получить, – 5 тысяч рублей. Однако, по словам Хинштейна, есть примеры, когда людей ловят по нескольку раз, но "сделать с ними ничего, кроме как оштрафовать, невозможно". Необходимо ужесточить наказание, уверен он.
"Этот законопроект мы также предварительно отработали и согласовали с Минкомсвязи, Минюстом и ФСИН. В настоящий момент он находится на отзыве в правительстве. Положительный отзыв Верховного Суда уже получен", - добавил Хинштейн.
Он подчеркнул, что с приходом нового директора ФСИН Александра Калашникова "заметно активизировалась" деятельность ведомства по пресечению финансовых потоков в места лишения свободы и в целом "по наведению порядка в тюремном ведомстве".
Фургон ФСИН у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
6 ноября, 15:54
ФСИН рассказала, какие животные доставляют наркотики в тюрьмы
1401001
Обсудить 2
Александр КалашниковФедеральная служба исполнения наказаний РФГосдума РФАлександр ХинштейнРоссияОбщество
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Посетитель читает информацию в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
Лента новостейМолния