В Татарстане при пожаре в частном доме погибли два человека

КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при пожаре в частном доме в ночь на понедельник в Два человека погибли, один пострадал при пожаре в частном доме в ночь на понедельник в Чистополе , сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 04.07 16 декабря… поступило сообщение о горении частного деревянного дома по адресу: Чистополь, улица Ломоносова, 47. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 04.12 установлено, что происходит горение дома и надворных построек по всей площади", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, во время тушения были обнаружены тела женщины 1957 года рождения и мужчины 1989 года рождения. В 04.52 из дома спасён мужчина 1958 года рождения с признаками жизни. С термическими ожогами спины, головы, нижних конечностей 1-3 степени (25%) и отравлением продуктами горения он госпитализирован в больницу №2 Чистополя.