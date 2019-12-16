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В Татарстане при пожаре в частном доме погибли два человека
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РИА Новости

В Татарстане при пожаре в частном доме погибли два человека

09:19 16.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при пожаре в частном доме в ночь на понедельник в Чистополе, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 04.07 16 декабря… поступило сообщение о горении частного деревянного дома по адресу: Чистополь, улица Ломоносова, 47. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 04.12 установлено, что происходит горение дома и надворных построек по всей площади", - говорится в сообщении.
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По информации МЧС, во время тушения были обнаружены тела женщины 1957 года рождения и мужчины 1989 года рождения. В 04.52 из дома спасён мужчина 1958 года рождения с признаками жизни. С термическими ожогами спины, головы, нижних конечностей 1-3 степени (25%) и отравлением продуктами горения он госпитализирован в больницу №2 Чистополя.
В 04.53 пожар был локализован, в 04.58 ликвидировано открытое горение на площади 75 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации привлекались 22 человека и 8 единиц техники.
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МЧС РФЧистопольТатарстанРоссияПроисшествия
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