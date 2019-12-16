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Спецпредставитель США по КНДР встретился с президентом Южной Кореи
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РИА Новости

Спецпредставитель США по КНДР встретился с президентом Южной Кореи

09:15 16.12.2019
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© AP Photo / Lee Jin-manСпециальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
© AP Photo / Lee Jin-man
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган. Архивное фото
СЕУЛ, 16 дек – РИА Новости. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщила президентская администрация РК.
Ранее Биган уже провел переговоры со спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.
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Встреча состоялась утром в понедельник и продлилась 35 минут. "Президент Мун Чжэ Ин оценил усилия спецпредставителя Бигана по достижению денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове и попросил его продолжать прикладывать усилия для достижения прогресса в мирном процессе на полуострове. Спецпредставитель Биган заявил, что намерение (США – ред) не сдаваться и сделать все возможное, чтобы выполнить такое историческое задание, как достижение денуклеаризации и мира на Корейском полуострове, остается неизменным", - заявила в письменном брифинге представитель президентской администрации Южной Кореи Ко Мин Чжон.
После встречи с президентом Биган также провел совещание с начальником Управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёном.
Кроме того министерство объединения и МИД Южной Кореи уже сообщили, что Биган встретился с министром объединения Ким Ён Чхолем и с первым заместителем министра иностранных дел РК Чо Се Ёном. Стороны обсудили совместные шаги по денуклеаризации Корейского полуострова и японско-южнокорейские отношения. После визита в Южную Корею Биган направится в Японию.
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Стивен БиганМун Чжэ ИнМИД Южной КореиЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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