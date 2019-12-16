Спецпредставитель США по КНДР встретился с президентом Южной Кореи

Ранее Биган уже провел переговоры со спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

Встреча состоялась утром в понедельник и продлилась 35 минут. "Президент Мун Чжэ Ин оценил усилия спецпредставителя Бигана по достижению денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове и попросил его продолжать прикладывать усилия для достижения прогресса в мирном процессе на полуострове. Спецпредставитель Биган заявил, что намерение (США – ред) не сдаваться и сделать все возможное, чтобы выполнить такое историческое задание, как достижение денуклеаризации и мира на Корейском полуострове, остается неизменным", - заявила в письменном брифинге представитель президентской администрации Южной Кореи Ко Мин Чжон.

После встречи с президентом Биган также провел совещание с начальником Управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёном.