Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе

По ее словам, после Нового года в столице показатели будут превышать норму на один градус (при норме в минус десять-пятнадцать градусов ночью и минус пять-десять днем). Теплее обычного январь будет на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области). Небольшое повышение температуры ожидается также на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии.