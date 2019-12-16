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2019-12-16T09:53+0300
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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе

09:06 16.12.2019 (обновлено: 09:53 16.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", какая погода ждет россиян в январе.
По ее словам, после Нового года в столице показатели будут превышать норму на один градус (при норме в минус десять-пятнадцать градусов ночью и минус пять-десять днем). Теплее обычного январь будет на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области). Небольшое повышение температуры ожидается также на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии.
Несколько холоднее привычного январь будет на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии, а также на западе Ленинградской области. Кроме того, прохладная погода установится в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва.
Очень холодная погода без осадков ожидается на северо-востоке ДФО: на Чукотке, северо-востоке Якутии и континентальных районах Магаданской области.
При этом Паршина отметила, что в центральных областях, напротив, возможны снегопады.
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Людмила ПаршинаРоссияОбщество
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