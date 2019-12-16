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Суд в Югре продлил арест двум подозреваемым в связях с ИГ*
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РИА Новости

Суд в Югре продлил арест двум подозреваемым в связях с ИГ*

08:55 16.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 дек - РИА Новости. Суд Нижневартовска (ХМАО) продлил срок заключения под стражей двум местным жителям, ранее задержанным по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах в середине сентября сообщал, что в Нижневартовске задержали троих мужчин, подозреваемых в связях с террористами. Позже в Следственном комитете уточнили, что один из трех подозреваемых был задержан в Татарстане. Ведомство возбудило в отношении них уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая признана террористической. После этого все трое были заключены под стражу на два месяца.
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"Суд продлил меру пресечения на 10 суток двоим фигурантам, до 28 декабря. Третьему ранее срок продлевался, так и остался до 28 декабря", - сказал собеседник агентства.
По версии следователей, мужчины являются сторонниками радикальных религиозных взглядов и участниками действующей ячейки ИГ*. Подозреваемые, как полагает следствие, могли вести в Нижневартовске идеологическую обработку и склонять граждан к участию в террористической организации. Кроме того, они подозреваются в финансировании терроризма, пропаганде запрещенной идеологии и оправдании терроризма.
Так, в ходе обысков следователи изъяли у них экстремистскую литературу и изображения с текстами экстремистского содержания, символику и флаг террористической организации, патроны. Кроме того, у одного из фигурантов обнаружены наркотики в крупном размере и пистолет с патронами, в этой связи СК также возбудил уголовные дела, которые планировалось объединить в одно производство.
* Террористическая организация, запрещена в России
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