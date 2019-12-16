Суд в Югре продлил арест двум подозреваемым в связях с ИГ*

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 дек - РИА Новости. Суд Суд Нижневартовска (ХМАО) продлил срок заключения под стражей двум местным жителям, ранее задержанным по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" *, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.

Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах в середине сентября сообщал, что в Нижневартовске задержали троих мужчин, подозреваемых в связях с террористами. Позже в Следственном комитете уточнили, что один из трех подозреваемых был задержан в Татарстане. Ведомство возбудило в отношении них уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая признана террористической. После этого все трое были заключены под стражу на два месяца.

"Суд продлил меру пресечения на 10 суток двоим фигурантам, до 28 декабря. Третьему ранее срок продлевался, так и остался до 28 декабря", - сказал собеседник агентства.

По версии следователей, мужчины являются сторонниками радикальных религиозных взглядов и участниками действующей ячейки ИГ*. Подозреваемые, как полагает следствие, могли вести в Нижневартовске идеологическую обработку и склонять граждан к участию в террористической организации. Кроме того, они подозреваются в финансировании терроризма, пропаганде запрещенной идеологии и оправдании терроризма.

Так, в ходе обысков следователи изъяли у них экстремистскую литературу и изображения с текстами экстремистского содержания, символику и флаг террористической организации, патроны. Кроме того, у одного из фигурантов обнаружены наркотики в крупном размере и пистолет с патронами, в этой связи СК также возбудил уголовные дела, которые планировалось объединить в одно производство.