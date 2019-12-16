Рогозин рассказал о формировании облика группировки спутников "Сфера"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 16 дек - РИА Новости. "Роскосмос" надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы "Сфера", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич сообщал, что после того, как систему "Сфера" решили включить в госпрограмму по космической деятельности, проект пришлось заново согласовывать с федеральными органами исполнительной власти.

"В 2019 году нами выполнен системный проект по переходу к новой орбитальной группировке "Сфера". Мы планируем в 2020 году перейти к финансированию первых работ по формированию самого облика этой глобальной орбитальной группировки", - сказал Рогозин.

Проект "Сфера" анонсировал президент России Владимир Путин в прошлом году. Система будет состоять из 600 спутников, ее развертывание планируется с 2023 по 2028 годы.

Системообразующими проектами "Сферы" станут глобальная навигационная система ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, системы связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", система ретрансляции "Луч", глобальная система интернета вещей "Марафон" и система широкополосного доступа в интернет "Скиф".