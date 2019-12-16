В Евросоюзе отметили прогресс в отношениях России и Украины

"Мы отметили прогресс в российско-украинских отношениях, что важно и для отношений между ЕС и Россией. Если вы посмотрите на пять принципов, определяющих политику ЕС в отношении РФ, "полное выполнение Минских соглашений" - это номер один. Саммит нормандской четверки был важным - а с учетом паузы в три года - и крайне необходимым шагом. И любое серьезное изменение отношений между ЕС и Россией будет основываться на прогрессе в отношении Минских соглашений и их реализации", - сказал он газете.

Эдерер отметил, что встреча в Париже в основном стала подтверждением сторонами существующих обязательств, но наверняка эти переговоры придадут мирному процессу новую динамику, как новую динамику ему придало избрание украинского президента и его первые шаги.

"Но, как говорят британцы, чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать. Так и в случае с Минскими соглашениями: их суть - в их выполнении. Поэтому крайне важно, чтобы обязательства, взятые сторонами на себя в Париже, были реализованы", - добавил посол.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.