Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T08:50+0300
https://ria.ru/20191216/1562425736.html
В Евросоюзе отметили прогресс в отношениях России и Украины
https://cdn24.img.ria.ru/images/152141/80/1521418076_0:20:2956:1683_1036x0_80_0_0_70fdec4150587b5874b65ac72063444a.jpg
РИА Новости

В Евросоюзе отметили прогресс в отношениях России и Украины

08:50 16.12.2019
503
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер рассказал в интервью газете "Известия", что в ЕС отмечают прогресс в отношениях РФ и Украины.
"Мы отметили прогресс в российско-украинских отношениях, что важно и для отношений между ЕС и Россией. Если вы посмотрите на пять принципов, определяющих политику ЕС в отношении РФ, "полное выполнение Минских соглашений" - это номер один. Саммит нормандской четверки был важным - а с учетом паузы в три года - и крайне необходимым шагом. И любое серьезное изменение отношений между ЕС и Россией будет основываться на прогрессе в отношении Минских соглашений и их реализации", - сказал он газете.
Флаг Евросоюза в Брюсселе
Вчера, 08:00
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Эдерер отметил, что встреча в Париже в основном стала подтверждением сторонами существующих обязательств, но наверняка эти переговоры придадут мирному процессу новую динамику, как новую динамику ему придало избрание украинского президента и его первые шаги.
"Но, как говорят британцы, чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать. Так и в случае с Минскими соглашениями: их суть - в их выполнении. Поэтому крайне важно, чтобы обязательства, взятые сторонами на себя в Париже, были реализованы", - добавил посол.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
13 декабря, 21:46
Слуцкий прокомментировал продление санкций Евросоюза против России
531013
Обсудить 1
Маркус ЭдерерЕвросоюзРоссияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Депутат от "Слуги народа" заявил, что на него напали на Украине
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Задержанный СБУ российский адвокат находится в больнице, сообщили СМИ
Железная дорога
Глава МИД Украины не исключил возобновления ж/д сообщения с Донбассом
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Киев направит часть военной помощи США на покупку летального оружия
Здание министерства иностранных дел в Киеве
"Минские соглашения" нуждаются в адаптации, заявил глава МИД Украины
Разведение сил в Донбассе
В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе
Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине
Китай выразил протест США из-за выдворения дипломатов
Дизель-электрическая подлодка Петропавловск-Камчатский
В НАТО заявили о небывалой активности российских подлодок
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пристайко: Киев готов закрепить "формулу Штайнмайера" в законе
Президент Украины Владимир Зеленский
Визит Зеленского в США несвоевременен, заявили в МИД Украины
Самолет авиакомпании Mahan Air
Иран считает санкции США против авиакомпании Mahan Air незаконными
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса
Президент Сирии Башар Асад
Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений
Иоффе Григорий Адольфович
В Крыму план Вакарчука по "деоккупации" полуострова назвали болтовней
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Сирия ведет переговоры о включении в концепцию "Один пояс — один путь"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Лента новостейМолния