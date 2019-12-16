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Роскачество проверило органические продукты
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РИА Новости

Роскачество проверило органические продукты

08:43 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупатели в одном из гипермаркетов. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
"Согласно результатам проверок, только 2 товара из 21 не отвечали требованиям, определяющим органическую продукцию… Как показало исследование, и в том, и в другом товаре содержались пестициды", - сообщается в пресс-релизе. Организация сообщает, что оба производителя отреагировали на результаты исследования, проведя, в том числе, различные корректирующие мероприятия.
Проверка проводилась в преддверии вступления в РФ в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции. Эксперты изучили продукты восьми категорий: зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макаронные изделия, чай, муку, приправы и молоко из России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки.
"На первом этапе исследования "органики", пока регулирующий отрасль закон ещё не вступил в силу, Роскачество решило ограничиться оценкой свойств конечной продукции: товары проверили на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков", - говорится в сообщении.
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Роскачество напоминает, что при производстве органической продукции запрещается применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста, клонирование и методы генной инженерии, не допускается также использование гидропонного метода выращивания растений и ионизирующее излучение. При содержании сельскохозяйственных животных необходимо обеспечивать оптимальные санитарно-гигиенических показатели. Кроме того, нельзя использовать упаковку, которая может привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды.
Название органического продукта должно совпадать с указанным в сертификате. Название компании, на чьё имя выдан сертификат, должно совпадать с наименованием производителя на упаковке, а сам сертификат должен быть действующим, напоминают в Роскачестве.
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