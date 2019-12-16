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На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
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РИА Новости

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

08:34 16.12.2019 (обновлено: 12:01 16.12.2019)
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© Фото : пресс-служба ГИБДД по Свердловской области На месте ДТП в Свердловской области. 16 декабря 2019
На месте ДТП в Свердловской области. 16 декабря 2019
© Фото : пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
По информации ведомства, ДТП произошло около 06:00 мск на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган.
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"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде искривления дороги произошло падение груза из кузова. Платформа массой 16 тонн упала на встречные автомобили "УАЗ Патриот" и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении", — говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба ГИБДД по Свердловской области На месте ДТП в Свердловской области. 16 декабря 2019
На месте ДТП в Свердловской области. 16 декабря 2019
© Фото : пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
На месте ДТП в Свердловской области. 16 декабря 2019
Уточняется, что в результате ДТП погиб водитель УАЗ, два пассажира из отечественного внедорожника и один из ВАЗ-2108 получили травмы различной степени тяжести.
По информации ГИБДД, на участке дороги, где произошла авария, инспекторами организовано реверсивное движение.
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